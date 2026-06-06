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Pobednica ovogodišnje Evrovizije, bugarska zvezda Dara, mogla bi već krajem leta da nastupi u Srbiji.

Prema informacijama do kojih smo došli, u toku su intenzivni pregovori između menadžmenta popularne pevačice i organizatora festivala koji će okupiti veliki broj domaćih i regionalnih izvođača. Iako ugovor još nije zvanično potpisan, sagovornici tvrde da obe strane pokazuju veliko interesovanje da do saradnje dođe.

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Dara je poslednjih nedelja jedno od najzvučnijih imena evropske muzičke scene nakon što je na jubilarnom 70. izdanju Pesme Evrovizije u Beču odnela ubedljivu pobedu s numerom "Bangaranga", donoseći svojoj zemlji prvi trijumf u istoriji ovog takmičenja. Pesma je osvojila i stručni žiri i publiku, a pevačica je ostvarila jednu od najubedljivijih pobeda u modernoj istoriji Evrovizije.

1/5 Vidi galeriju Dara stiže u Srbiju Foto: Ian West / PA Images / Profimedia, TOBIAS SCHWARZ / AFP / Profimedia, HELMUT FOHRINGER / AFP / Profimedia



Upravo zbog ogromne popularnosti koju trenutno uživa širom Evrope, njen eventualni dolazak u Srbiju izazvao je veliko interesovanje među organizatorima muzičkih manifestacija. Naš izvor navodi da su razgovori započeti neposredno nakon evrovizijskog finala, kada je postalo jasno da je Dara postala jedno od najtraženijih imena za letnje festivale i koncerte.

- Postoji obostrana želja da se nastup realizuje. Dara je veoma zainteresovana za regionalnu publiku, a Srbija se nalazi među zemljama u kojima ima veliki broj fanova. Razmatraju se detalji termina, produkcije i kompletnog festivalskog programa - otkriva izvor upoznat s pregovorima.

Dara je nakon trijumfa doživela status nacionalne heroine u Bugarskoj, gde su je po povratku iz Beča dočekale hiljade obožavalaca. Njena pobeda izazvala je veliku pažnju evropskih medija, a "Bangaranga" je ubrzo postala jedna od najslušanijih evrovizijskih pesama godine.

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