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Neke reči znaju da promene život, a upravo o tome je govorila Snežana Babić Sneki koja se prisetila Marine Tucaković i njene sposobnosti da dobro proceni ljude.

Sećanje na Marinu Tucaković i dalje živi, a mnogi muzičari, sa domaće javne scene, često se sete legendarne spisateljice koja potpisuje brojne velike hitove.

U galeriji pogledajte Marinu sa saradnicima:

1/12 Vidi galeriju Marina Tucaković sa saradnicima i prijateljima Foto: Printscreen/Instagram, Dragan Kadić, Damir Dervišagić

"Zadužila je mnoge"

Sneki priznaje da je bila privilegija sarađivati sa Marinom, a svoje iskustvo podelila je tokom emisije "Premijera Vikend Specijal". Ona je tada objasnila kako joj je Tucakovićka promenila život.

- Imala sam privilegiju i čast da je poznajem, da poznajem onaj njen divan i širok osmeh kada je otvarala vrata svog stana u kojem su bili dobrodošli svi, ne samo s ovih prostora, nego i iz regiona. Zadužila je mnoge - iskrena je bila Sneki.

Znala da prepozna ko će biti zvezda

Govoreći o Marininoj veličini, opisala ju je kao vanvremensku ženu, a tom prilikom je i otkrila da je Tucakovićka u njoj odmah prepoznala taj faktor X i rekla joj da će biti zvezda.

Ovako je Sneki izgledala tokom gostovanja na Kurir televiziji:

1/6 Vidi galeriju Snežana Babić Sneki Foto: Kurir Televizija

- Ono što je mene fasciniralo kod Marine, osim tog njenog prepoznatljivog osmeha, je taj njen poseban rendgen. Kad uđeš kod nje, odmah prepozna da li ćeš ti biti zvezda ili ne. Kada sam došla kod nje, pogledala me i rekla: "Ti ćeš biti zvezda, sedi malo da popričamo". Bila je vanvremenska žena, puna dobrote i energije i volje da svakome pomgne - prisetila se pevačica nedavno.

"Njeno delo će živeti dugo"

Da je ostavila neizbrisiv trag na javnoj sceni govori u prilog tome da njena dela i dalje žive, a kako kaže Sneki, živeće još dugo.

- Zbilja sam ponosna na našu saradnju i mislim je ona tu sa nama i da će njeno delo živeti dugo - poručila je na kraju Snežana Babić u pomenutoj emisiji.

Serija "Marina i Futa"

Podsetimo, Kurir je već pisao o tome da je u toku snimanje nove serije "Marina i Futa".

1/7 Vidi galeriju Aleksandar Radulović Futa i Boki 13 Foto: Antonio Ahel/ATAImages, Kurir, Kurir, Printscreen/TV Pink, Beta/Branislav Božić

Serija će nas vratiti u osamdesete godine, a glavni akteri biće upravo, kako i sam naziv kaže, Marina Tucaković i Aleksandar Radulović Futa.

Ulogu Marine, ponovo će odigrati sjajna glumica Milica Janevski, dok se ime glumca koji će tumačiti Futu još uvek drži u tajnosti. Nije isključeno da ćemo u toj roli ponovo gledati Zlatana Vidovića.

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