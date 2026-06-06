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Prethodna godina bila je veoma uspešna za većinu velikih muzičkih zvezda, koje su Agenciji za privredne registre prijavile znatno veće zarade nego ranije.

Prema najnovijim podacima iz finansijskih izveštaja dostavljenih Agenciji za privredne registre, 2025. godina bila je izuzetno unosna za veliki deo domaće estrade.

Kao i ranijih godina, na samom vrhu po zaradi našli su se najtraženiji izvođači, dok su pojedini pevači, uprkos solidnim prihodima, poslovali jedva u plusu.

Veliki rashodi Saša Matić

Ubedljivo najveću zaradu ostvario je Saša Matić. Njegovi ukupni prihodi iznosili su 248.000.388 dinara (oko 2.120.000 evra), dok su rashodi bili 70.937.000 dinara (oko 606.000 evra).

1/11 Vidi galeriju Regionalna muzička zvezda Saša Matić održao je sinoć veliki solistički koncert u prepunoj dvorani Mejdan u Tuzli, gde je preko 5.000 ljudi od prve do poslednje pesme napravila atmosferu za pamćenje. Foto: Saša

Na ime poreza izdvojio je 18.740.000 dinara (oko 160.000 evra), pa je njegova neto dobit na kraju godine iznosila čak 158.711.000 dinara (oko 1.356.000 evra).

Jelena Karleuša

Odmah iza njega nalazi se Jelena Karleuša, koja je sa ukupnim prihodima firme "JK Entertainment" od 115.917.000 dinara (oko 990.000 evra) ostvarila i odličan poslovni rezultat.

1/5 Vidi galeriju Jelena Karleuša Foto: ATAIMAGES, Antonio Ahel/ATAImages

Njeni rashodi su iznosili 25.507.000 dinara (oko 219.000 evra), dok je za porez izdvojila 9.120.000 dinara (oko 78.000 evra). Na kraju godine ostala joj je neto zarada od 81.290.000 dinara (oko 695.000 evra).

Tea Tairović

Treće mesto zauzima Tea Tairović, koja je nastavila niz uspešnih godina.

Ukupni prihodi njene firme "Tea Tairović Media" bili su 119.330.000 dinara (oko 1.020.000 evra), ali rashodi su dostigli čak 84.938.000 dinara (oko 727.000 evra).

1/9 Vidi galeriju Tea Tairović Foto: Promo, Privatna arhiva

Nakon što je platila porez od 5.162.000 dinara (oko 44.000 evra), pevačici je ostala neto dobit od 29.252.000 dinara (oko 250.000 evra). Zanimljivo je da je Tea navela da je nešto više od 98 miliona dinara (845.000 evra) ostvarila od prodaje proizvoda i usluga na inostranom tržištu, što verovatno znači da se radi o zaradi od tezgi i koncerata u dijaspori.

Goga Sekulić

Među uspešnijima je i Goga Sekulić, koja je prijavila ukupne prihode od 39.780.000 dinara (oko 340.000 evra).

1/5 Vidi galeriju Goga Sekulić Foto: Privatna arhiva, Dejan Milićević

Njeni rashodi su iznosili 19.620.000 dinara (oko 167.000 evra), dok je porez bio 1.120.000 dinara (oko 9.570 evra). Na kraju, Goga je ostvarila neto zaradu od 20.160.000 dinara (oko 172.000 evra). I ona je navela da je čak 32 miliona dinara (273.000 evra) zaradila u inostranstvu, odnosno od tezgi u dijaspori.

Uroš Živković

Znatno skromniji rezultat imao je Uroš Živković, čiji su prihodi iznosili 14.658.000 dinara (oko 125.000 evra).

1/6 Vidi galeriju Uroš Živković Foto: Martina Pavlović, Nemanja Nikolić

Rashodi su bili 14.114.000 dinara (oko 121.000 evra), a porez 54.000 dinara (oko 460 evra), pa mu je ostala neto dobit od svega 544.000 dinara (oko 4.600 evra).

Ceca

Podsetimo, u aprilu smo objavili podatke da je u toku 2025. godine firma "Ceca Music" Svetlane Cece Ražnatović ostvarila ukupne prihode od oko 2.140.000 evra, dok su rashodi iznosili približno 1.330.000 evra.

1/7 Vidi galeriju Svetlana Ceca Ražnatović Foto: Antonio Ahel/ATAImages

Kad se sve sabere i oduzme, neto dobit iznosi oko 577.000 evra, što je iznos koji je svrstava u sam vrh estradnog biznisa. Na ime poreza državi je platila oko 123.000 evra, što dodatno govori o ozbiljnosti njenog poslovanja.

Pored Ražnatovićeve, Agenciji za privredne registre svoje poslovne knjige za 2025. dosad su predale i Milica Pavlović i Dara Bubamara.

Skromne zarade

Pavlovićeva je preko svoje firme "Senorita Music" ostvarila prihod od oko 490.000 evra, dok su rashodi bili gotovo isti - oko 485.000 evra.

1/5 Vidi galeriju Milica Pavlović zna šta da uradi da skrene pažnju na svoj lik i delo Foto: Promo/Nikola Radišić, Marko Karović

Na kraju godine Milici je ostala dobit od svega oko 4.700 evra, što pokazuje da je veliki deo novca uložen u produkciju, spotove i nastupe. Zanimljivo je da u izveštaju nije navela koliko je poreza platila državi.

Slična situacija je i kod Dare Bubamare, čija firma "Koksanel" beleži znatno manje prihode u odnosu na Cecu, ali i stabilno poslovanje.

1/8 Vidi galeriju Dara Bubamara Foto: Printscreen, Privatna Arhiva, Antonio Ahel/ATAImages

Dara je tokom 2025. prihodovala oko 96.000 evra, dok su troškovi iznosili približno 91.000. Nakon svih izdataka, ostala joj je dobit od oko 4.900 evra, a državi je na ime poreza uplatila oko 1.800.



Loše poslovanje Tanja i Đani završili u gubicima

Pojedini izvođači poslovali su s gubitkom u 2025. Tanja Savić je prijavila prihode od 32.774.000 dinara (oko 280.000 evra), i to samo za jednu firmu "Tanja Savić Music", ali rashodi su bili veći - 35.518.000 dinara (oko 304.000 evra).

1/6 Vidi galeriju Tanja Savić Foto: Toxic, Nemanja Nikolić

Uz porez od 94.000 dinara (oko 800 evra), godinu je završila u minusu od 2.744.000 dinara (oko 23.000 evra). Očigledno je da Savićeva ulaže velike svote novca u svoju aktuelnu turneju i velike koncerte koje je započela prošle godine.

1/5 Vidi galeriju Radiša Trajković Đani pravio probleme u Koroni Foto: Antonio Ahel/ATAImages, Petar Aleksić

Slična situacija je i kod Radiše Trajkovića Đanija. Njegovi prihodi su iznosili 15.710.000 dinara (oko 134.000 evra), dok su rashodi dostigli 16.874.000 dinara (oko 144.000 evra). Nakon poreza od 236.000 dinara (oko 2.000 evra), zabeležio je gubitak od oko 1.400.000 dinara (oko 12.000 evra).

Ivan Ercegovčević