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Pege na licu imaju mnoge žene, ali i muškarci. Dok jedni pokušavaju da ih prikriju, kao „nedostatak” na koži, drugi ih s ponosom nose kao svoj zaštitni znak. Jedna od onih koje ih ponosno nosi je i naša novinarka Ljiljana Stanišić.

Jedinstvena i svoja

Godinama krasi male ekrane i važi za oštro pero novinarstva, a zbog prirode posla na televiziji nikada se nije videla njena specifičnost. Naime, Ljiljana po celom telu ima pegice, ali s obzirom da na poslu mora da ima šminku, publika to nikada nije imala prilike da vidi.

Ljiljana Stanišić Foto: Privatna Arhiva

Kompleksi u detinjstvu

Bivša voditeljka nedeljnog popodneva na Kurir televiziji ne krije da je kao mala imala kompleks zbog toga što je pegava, i da su je drugari i drugarice često zbog toga zadirkivali.

Kako je stasavala, tako je naučila da koristi šminku da ih sakrije. Međutim, iako se i sada ponekad našminka na takav način, Stanišićka kaže da se svojih pega više ne stidi i da ih zapravo voli.

Ljiljana Stanišić Foto: Nemanja Nikolić, Zorana Jevtić, Damir Dervišagić

Majka priroda ili dar od Boga

Pege na licu nisu nešto sa čim se rađamo. Mogu nastati u toku ranog detinjstva ili kasnije tokom života, a najčešśe su rezultat neadekvatnog izlaganja sunčevim zracima. Njihov broj se uglavnom povećava s godinama. Češće se javljaju kod riđokosih ljudi, koji imaju svetao ten, jer je njihova koža osetljivija na Sunčeve zrake.

Pegice danas

Danas su "tačkice" toliko u modi da ih mnoge žene same iscrtavaju na licu. Melanin pigmentuje kožu, ali i štiti kožu od sunca.

Područje kože pokriveno pegicama jače je zaštićeno od sunčevog negativnog delovanja. Niko se ne rađa s pegicama, one se pojavljuju pod uticajem Sunca na koži pa nećete videti preslatke male bebice s pegicama na koži. Ali, istina je i da se pegice "prenose" genetski. To je slučaj kod domaćice emisije "Pusti brigu". Njen otac je bio riđokos i imao je pege po telu na svog oca.

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Ove nedelje novinarka i voditeljka Ljiljana Stanišić ugostiće starletu i bivšu učesnicu "Zadruge" Anu Korać Izvor: Kurir televizija