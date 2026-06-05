BAKA PRASE ZAVRŠIO PRED POLICIJOM Sve se dogodilo zbog automobila od 700.000 evra! Jutjuber se oglasio i sve priznao: Preživeo sam, držim se...
Jutjuber i influenser Baka Prase redovno privlači pažnju javnosti, a ništa drugačije nije ni ovog puta kada je zbog svog postupka imao neprijatni susret sa policijom.
Naime, on je bio na putovanju u Monaku, gde se kretao svojim automobilom vrednim 700.000 evra. Tom prilikom, zbog preglasnog turiranja jakog motora, završio je pred lokalnom policijom.
Nije krio, već je javno objasnio kako je došlo do toga da postane glavna atrakcija, dok se kretao ka prijatelju u sam centar grada.
Oko njegovog skupocenog automobila okupio se veliki broj ljudi koji su tuda prolazili, pa su ga snimali i tražili da pokaže snagu svog vozila.
- Idem u centar Monaka da pokupim Minimuma i ne kontam da idem u centar Monaka. Kad ono u ulici njih 300 stoje sa strane i snimaju me svi. Meni samo kroz glavu prolazi da mi je ispao deo od auta i da će mi se smejati ljudi. Ljudi su mi tražili da turiram da čuju auto i to sam uradio. Znate da je na ovim kolima limitirano turiranje na 4.000 obrtaja, a ja sam se kretao i turirao sam ga na 6.000 obrtaja. Znate kako je pucalo - objasnio je on.
Intervencija policije
Njegovo hvalisanje sa skupocenim automobilom i turiranjem dovelo ga je do organa reda. Vrlo brzo, reagovala je policija, a on je potom probao da se opravda prebacivajući krivicu na okupljene ljude.
- Prilazi mi odmah policajac i ja mu kažem: 'Izvini brate, oni su mi rekli da smem da turiram!'. On meni dođe i kaže: 'Ovo ti je poslednji put!'. I dalje nisam uhapšen, preživeo sam i držim se - objasnio je Baka Prase kroz smeh.
Iskeširao 30.000 evra za Milenu
Inače, zasijalo je dijamantsko prstenje i narukvice na ruci devojke Bake Praseta, Milene Stamenković. Popularni par se na svom Instagram nalogu pohvalio ozbiljnom kupovinom u Monaku.
Oni su podelili kadrove svoje luksuzne kupovine na prestižnoj destinaciji. Još ranije su istakli da su za vreme svog boravka u Monaku obišli najpoznatije svetske modne kuće i juvelirnice, a sada su pokazali javno šta su sve pazarili.
Milena dugo priželjkivala prsten
- Dugo sam želela ovaj prsten, godinama sam ga samo slikala na aerodromu jer je bio u izlogu. Ovako izgleda prsten, on je od žutog zlata i dijamanata - rekla je Milena pokazavši nakit.
Samo za nakit koji je Milena dobila izdvojeno preko 30.000 evra, pa se čini da par tokom ovog putovanja nije žalio novac na ovom prestižnom putovanju.
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