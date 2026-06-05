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Jutjuber i influenser Baka Prase redovno privlači pažnju javnosti, a ništa drugačije nije ni ovog puta kada je zbog svog postupka imao neprijatni susret sa policijom.

Naime, on je bio na putovanju u Monaku, gde se kretao svojim automobilom vrednim 700.000 evra. Tom prilikom, zbog preglasnog turiranja jakog motora, završio je pred lokalnom policijom.

1/5 Vidi galeriju Baka Prase Foto: Damir Dervišagić

Nije krio, već je javno objasnio kako je došlo do toga da postane glavna atrakcija, dok se kretao ka prijatelju u sam centar grada.

Oko njegovog skupocenog automobila okupio se veliki broj ljudi koji su tuda prolazili, pa su ga snimali i tražili da pokaže snagu svog vozila.

- Idem u centar Monaka da pokupim Minimuma i ne kontam da idem u centar Monaka. Kad ono u ulici njih 300 stoje sa strane i snimaju me svi. Meni samo kroz glavu prolazi da mi je ispao deo od auta i da će mi se smejati ljudi. Ljudi su mi tražili da turiram da čuju auto i to sam uradio. Znate da je na ovim kolima limitirano turiranje na 4.000 obrtaja, a ja sam se kretao i turirao sam ga na 6.000 obrtaja. Znate kako je pucalo - objasnio je on.

Intervencija policije

Njegovo hvalisanje sa skupocenim automobilom i turiranjem dovelo ga je do organa reda. Vrlo brzo, reagovala je policija, a on je potom probao da se opravda prebacivajući krivicu na okupljene ljude.

1/5 Vidi galeriju Baka Prase voli da obmanjuje javnost Foto: Printscreen/Youtube/Telekom Srbija, Instagram, Kurir/Ljilja Stanišić, Prinnscreen/Youtube

- Prilazi mi odmah policajac i ja mu kažem: 'Izvini brate, oni su mi rekli da smem da turiram!'. On meni dođe i kaže: 'Ovo ti je poslednji put!'. I dalje nisam uhapšen, preživeo sam i držim se - objasnio je Baka Prase kroz smeh.

Iskeširao 30.000 evra za Milenu

Inače, zasijalo je dijamantsko prstenje i narukvice na ruci devojke Bake Praseta, Milene Stamenković. Popularni par se na svom Instagram nalogu pohvalio ozbiljnom kupovinom u Monaku.

Foto: Printscreen

Oni su podelili kadrove svoje luksuzne kupovine na prestižnoj destinaciji. Još ranije su istakli da su za vreme svog boravka u Monaku obišli najpoznatije svetske modne kuće i juvelirnice, a sada su pokazali javno šta su sve pazarili.

Milena dugo priželjkivala prsten

- Dugo sam želela ovaj prsten, godinama sam ga samo slikala na aerodromu jer je bio u izlogu. Ovako izgleda prsten, on je od žutog zlata i dijamanata - rekla je Milena pokazavši nakit.

Foto: Printscreen

Samo za nakit koji je Milena dobila izdvojeno preko 30.000 evra, pa se čini da par tokom ovog putovanja nije žalio novac na ovom prestižnom putovanju.

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