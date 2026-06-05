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Često je pitanje koliko su iskreni odnosi između estradnjaka, međutim pevači Nebojša Vojvodić i Milica Pavlović već godinama pokazuju da bliskost i međusobna podrška traju bez izuzetka.

Više od jedne decenije traje njihovo prijateljstvo, a pevač je sada, nakon 15 godina, rešio da progovori o detaljima njihovog odnosa. Prisetio se početka Miličine karijere, pa objasnio kako je sve počelo.

1/5 Vidi galeriju Nebojša Vojvodić ozbiljan u svakoj situaciji Foto: Damir Dervisagić, Printscree Instagram

On je tada, u emisiji "Zvezde Granda specijal" objasnio da je bio zadužen da pomogne Milici kada se pojavila na estradnoj sceni.

Javnost nije znala detalje koje je on ovom prilikom ispričao.

- Milica je par generacija posle mene došla u „Zvezde Granda“ i ja sam nekako, od strane menadžera kada je ona počinjala da radi, bio određen da idem sa njom na neke njene prve svirke i tezge da joj malo pomognem oko repertoara i ona mi to nikada nije zaboravila. Nastavili smo druženje i eto već nekih petnaestak godina smo pravi prijatelji zaista - rekao je pevač.

Zaradila ozbiljnu lovu

Od svojih početaka, pa do danas, Milica je vrednim radom i trudom uspela da ostvari odličan prihod.

1/4 Vidi galeriju Milica Pavlović je svojim izgledom privukla veliku pažnju kad se pojavila na Nućijevoj promociji, ali je izdvojila vreme i za razgovor sa medijima. Foto: Damir Dervišagić

Pavlovićka je preko svoje firme "Senjorita mjuzik" ostvarila prihod od oko 490.000 evra, dok su rashodi bili gotovo isti - oko 485.000 evra. Na kraju godine, Milici je ostala dobit od svega oko 4.700 evra, što pokazuje da je veliki deo novca uložen u produkciju, spotove i nastupe. Zanimljivo je da u izveštaju nije navela koliko je poreza platila državi.

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