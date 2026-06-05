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Veza Duška Tošića i atraktivne Nore iz dana u dan privlači sve veću pažnju javnosti, a najnovija fotografija koju je Nora podelila na društvenim mrežama dodatno je podgrejala priče o njihovoj romansi.

Više nije tajna

Na slici se vidi kako su njih dvoje potpuno opušteni i prisni, dok poziraju zagrljeni za stolom. Nora je naslonjena na Duška, a osmesi i pogledi koje razmenjuju odaju utisak da uživaju u svakom zajedničkom trenutku. Njihova bliskost nije mogla da promakne pratiocima, koji su odmah počeli da komentarišu da među njima „ljubav cveta“.

Foto: Printscreen

Iako nijedno od njih dvoje nije javno govorilo o svom odnosu, fotografije i objave na društvenim mrežama već neko vreme izazivaju veliku pažnju. Poslednja objava samo je dodatno učvrstila utisak da su Duško i Nora veoma povezani i da se više ne trude da sakriju koliko uživaju jedno u drugom.

"Važno je da se zna istina"

Mediji su danima brujali o njihovom odnosu, a Nora se čak i oglasila, istakavši da neke granice moraju da se poštuju.

1/4 Vidi galeriju Nora Milovanović osvojila Duškovo srce Foto: Privatna arhiva

- Razumem interesovanje medija, ali neke granice moraju da se poštuju. Kada ste me već pozvali, želela bih da razjasnimo jednu važnu stvar. Nikada nisam bila ničiji fan. Jedno je poštovati nečiji život i rad, a sasvim drugo izmišljati da vodim nečije stranice. Činjenica koju ću vam sada reći jeste da sam u periodu kada se pominje da sam navodno bila administrator stranica nekih pevačica, studirala u Budimpešti i imala mnogo važnijeg posla. Ne želim da se bavim neistinitim pričama, ali smatram da je važno da se zna istina - istakla je.

Bavi se privatnim poslom

- Ne bih previše da govorim o svom privatnom životu. Nisam javna ličinost, niti to želim da budem - rekla je Nora.

Ipak, bila je raspoložena da otkrije poneki detalj o sebi i svom životu van medijskog fokusa.

- Imam svoj privatni posao i ono što mi je najvažnije jeste da se bavim svojim stvarima, a ne tuđim. Moj život je moja stvar - izričita je bila ona.

Foto: Privatna arhiva

S obzirom na to da je zahvaljujući vezi sa Tošićem dospela u centar pažnje, zanimalo nas je kako se nosi sa brojnim natpisima i komentarima koji su se pojavili poslednjih nedelja.

Izgubio kontrolu

Podsetimo, na mreži „X“ pojavio se snimak ekrana Duškovog komentara sa Instagrama, za koji korisnici tvrde da je ubrzo nakon objave obrisan, što je dodatno podstaklo interesovanje javnosti za ceo slučaj.

1/6 Vidi galeriju Duško Tošić osvaja žene Foto: Damir Dervišagić, Privatna arhiva, Milos Tesic/ATAImages, Shutterstock, ATA images

Zbog Tošićevog komentara usijale se mreže, a jedan korisnik je ispod napisao:

- Kako onda definisati muškarca koji u zrelim godinama rasturi porodicu i krene sa p****** da se zabavlja? Šta je on? - napisao je.

Na njegov komentar nadovezao se još jedan kosrisnik koji je u sve umešao i navijače Partizana.

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