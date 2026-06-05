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Pevač Goran Žižak (56), javnosti je poznat kao DJ Krmak i zbog svog ekscentričnog izgleda često je izazivao reakcije. On je sada govorio i o poniženjima koje je trpeo od kolega.

Dj Krmak kaže da su ga često vređali i omalovažavali, a da su kasnije mnoge kolege promenile mišljenje o njemu.

- Bilo je toga puno na samom početku. Govorili su da sam budala, ponižavali su me! Posle, kada su me upoznali, i kada su videli ko sam ja i da sam mnoge od njih prevazišao sve se promenilo. Neki od njih su se posle ulizivali, ali niko od njih mi se nije izvinio – rekao je Dj Krmak za Hype televiziju.

Muzičar se našao u nezavidnoj situaciji  Foto: Privatna Arhiva, printscreen YT, Printscreen

Završio 3 fakulteta

Inače, kontroverzni muzičar je jedan od najobrazovanijih na estradi. Iako je poznat po ekscentričnom izgledu i skandaloznim pesmama, on je završio čak tri fakulteta.

On ima diplome Pravnog, Filozofskog i Pravoslavno bogoslovskog fakulteta, prenosili su mediji ranije. Podsetimo, DJ Krmak je govorio o tome kako su ga kolege tretirale.

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- Evo, posle 20 godina, to je u redu. Sećam se, neke kolege su mi govorile da sam kralj, a kada se uključe kamere bežale su od mene kao da imam tifus, ali nije mene to pogađalo - rekao je tada.

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