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Za vreme emisije ''Gledanje snimaka'', pušten je video na kom Milena Kačavenda govori Sandri Todić da nije imala da izda Vanju Živić i ponizi je priznanjem da joj je dugovala pare, već da joj je pomogla, a zauzvrat nije dobila pohvalu ni od nje, ni od učesnika.

1/9 Vidi galeriju Milena Kačavenda Foto: Petar Aleksić, Printscreen, Antonio Ahel/ATAImages

- Šta reći, a ne zaplakati? Ja živim od ljubavi, a ne poklona. Evo, Kačavenda je rekla kako joj se niko nikada nije zavhalio i pohvalio je jer je ona meni pomogla. Evo, ja joj se zahvaljujem, ako joj je do toga - rekla je Vanja.

Janjuš se nadovezao, pa objasnio da su neke stvari očigledne.

Foto: Pink Printscreen

- Milena se stalno bavi Vanjinim i mojim odnosom, to je očigledno. Kačavenda ne mora da se nervira oko toga da li Vanja i ja dobijamo poklone. Mislim da je najviše nervira misao da li mi imamo ili nemamo poklone. Ona je u čudu jer smo Vanja i ja u dobrom odnosu. Ona pored našeg kreveta prolazi kao katapultirana. Malo joj fali da se saplete - nadovezao se Janjuš.

- Ne mrsi mu*a, kromanjoncu jedan, ko vas je*e - odbrusila je Kačavenda.

- Ti si imala svoju priliku kod mene dva puta i to ti je dosta. Držaće te to godinama - dodao je Janjuš.

Foto: Printscreen Pink

- Ona je sanjala da se ljubila s Janjušem devet sati, a Vanja se sa njim ljubi svakodnevno tako. Ne može da ga preboli, to je očigledno. Ona je gospođa na jednu noć. Ne može da istrpi druge devojke - zaključila je Sofija.

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