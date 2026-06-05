Crni Cerak, Lacku, Zera i Sajfer zvanično se pridružuju Belgrade Music Week 26 ekipi, donoseći svoju nezaustavljivu energiju na Ušće. Sa njima na binu stižu i globalne superzvezde INNA i GZUZ, čime Belgrade Music Week otvara novo poglavlje svog razvoja i publici donosi program veći, jači i sadržajniji nego ikada ranije.

U nedelju, 28. juna, glavnu binu zauzima apsolutna kraljica evropskog dance zvuka - INNA. Od trenutka kada je osvojila svet hitom „Hot“, INNA je izgradila impresivnu međunarodnu karijeru kakvom može da se pohvali mali broj izvođača sa ovih prostora Evrope. Njeni singlovi godinama dominiraju radijskim stanicama, klubovima i streaming platformama širom sveta, a pesme poput „Sun Is Up“, „Déjà Vu“, „Cola Song“, „Ruleta“ i „Rock My Body“ pretvorile su je u jedno od najprepoznatljivijih lica globalne dance-pop scene. Tokom karijere osvojila je brojne međunarodne nagrade, nastupala pred milionima fanova širom Evrope, Latinske Amerike i Azije, dok njeni spotovi i pesme beleže milijarde pregleda i slušanja na digitalnim platformama. Prepoznatljiva po zaraznim refrenima, energičnim nastupima i hitovima koji godinama ne izlaze iz plejlista, INNA na Ušće donosi repertoar prepun numera koje su obeležile generacije ljubitelja moderne pop i dance muzike.

Publiku željnu nešto tvrđeg zvuka 27. juna očekuje dolazak jednog od najprepoznatljivijih evropskih repera današnjice. GZUZ, član kultnog i kontroverznog hip-hop kolektiva 187 Strassenbande, tokom prethodne decenije postao je jedno od ključnih imena evropske hip-hop scene i izvođač čiji su projekti pomerali granice popularnosti nemačkog repa daleko izvan granica njegove zemlje. Autentičan stil, milionska publika i reputacija najtvrđeg nemačkog repera današnjice učinili su ga jednim od najtraženijih evropskih hip-hop izvođača. GZUZ iza sebe ima albume koji su osvajali vrhove top-lista i nastupe koji okupljaju desetine hiljada fanova, a na Ušće donosi nastup kakav se retko viđa na regionalnim festivalima.

#MW26 od 25. do 28. juna donosi program bez presedana – tri festivalska dana prepuna najvećih regionalnih i internacionalnih zvezda. Uz INNU i GZUZ-a, i novoimenovana pojačanja koja čine Zera, Sajfer, Crni Cerak & Lacku na Ušću će nastupiti i Rasta, Elena Kitić, Teodora, 2soma, Nucci, Devito i brojni drugi izvođači, dok će MW Special Dan 0, u četvrtak 25. juna, obeležiti tročasovni spektakl Jale Brata i Bube Corellija.

Ulaznice za sve festivalske dane dostupne su putem sajtaeFinity.rs, besplatne eFinity aplikacije kao i na svim eFinity i MojKiosk prodajnim mestima.