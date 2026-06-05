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Sa svojom dugogodišnjom izabranicom Lanom, danas se na večnu ljubav zakleo naš pevač i tekstopisac Stefan Cvijović Cvija.

Oni su sudbonosno "da" izgovorili pred uskim krugom ljudi, a sve se desilo u tajnosti. Međutim, odala ih je objava koju je podelila pevačica Nikolija Jovanović na svom Instagram nalogu.

Cvija je čvrsto držao svoju suprugu oko struka, a par je delovao zaljubljeno kao tokom početka veze.

Lana je sijala u nesvakidašnjojvenčanici i dugačkim velom na glavi, dok se on odlučio da upari boje sa njom, te izabrao svetlije odelo za ovu priliku.

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Foto: Printscreen

- Mladenci - reči koje su napisane uz belo srce bile su na objavi Nikolije Jovanović.

Krio vezu godinama

- U poslednjih 17 godina koliko se pojavljujem po događajima me niste viđali i ja se nadam da me nećete ni videti - rekao je on, pišu domaći mediji, a na pitanje zbog čega krije emotivnu partnerku, odgovorio je:

Cvija se povlači sa estrada Foto: Printscreen Instagram, Printskrin / You Tube/ Biznis Priče, Damir Dervišagić

- Ne krijem, samo želim svoju privatnost da čuvam samo za sebe. To znači da sam zauzet. A i povukao sam se u poslednje vreme, bilo bi bolje da lovite neke druge mlade, lepe ljude. Ja sam bluzu 40 godina. Nije teško ako želiš. Kada sam bio u nekom piku svoje popularnosti. Devet godina sam krio vezu. Za devet godina veze nije izašla nijedna naša slika - izjavio je Stefan ranije.

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58:48
31.05.2026. STARS SPECIJAL S02 EP 34 Izvor: Kurir TV