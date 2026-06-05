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Pevač i tekstopisac Stefan Cvijović Cvija zakleo se na večnu ljubav sa dugogodišnjom partnerkom, a ta vest je mnoge zaintrigirala. Nakon saznanja, mnogi su se upitali ko je misteriozna devojka koju pevač godinama krije od budnog oka javnosti.

Cvijina supruga je Lana Karić, koja je inače model, ali je i vrlo aktivna na društvenim mrežama.

1/4 Vidi galeriju Ovo je supruga Stefana Cvijovića Cvije Foto: Instagram

Iako redovno objavljuje sadržaj na mreže, Lana nema nijednu fotografiju sa, sada već, suprugom Cvijom. Na njenom profilu najviše dominiraju slike sa putovanja.

Veoma je atraktivna, a veliki broj ljudi nalazi se na listi onih koji je prate na Instagramu.

Venčanje u tajnosti

Podsetimo, oni su sudbonosno "da" izgovorili pred uskim krugom ljudi, a sve se desilo u tajnosti. Međutim, odala ih je objava koju je podelila pevačica Nikolija Jovanović na svom Instagram nalogu.

Cvija je čvrsto držao svoju suprugu oko struka, a par je delovao zaljubljeno kao tokom početka veze.

Lana je sijala u nesvakidašnjojvenčanici i dugačkim velom na glavi, dok se on odlučio da upari boje sa njom, te izabrao svetlije odelo za ovu priliku.

Foto: Printscreen

- Mladenci - reči koje su napisane uz belo srce bile su na objavi Nikolije Jovanović.

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