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Jelena Karleuša ponovo je zaintrigirala javnost objavom na društvenim mrežama. Pevačica je podelila video na kojem emotivno izvodi pesmu “Lažeš zlato, lažeš dušo”, ali pažnju nije privukao samo snimak, već i opis koji je stavila uz objavu.

Naime, Karleuša je napisala: “Lažeš zlato, lažeš duuuš(k)o”, čime je ime “Duško” vešto uklopila u stih pesme.

Mnogi njeni pratioci odmah su se zapitali da li je reč o slučajnosti ili o jasnoj poruci upućenoj bivšem suprugu Dušku Tošiću.

Objava je za kratko vreme izazvala brojne reakcije i komentare, a društvene mreže već bruje o mogućem skrivenom značenju pevačicine poruke.

Jelena Karleuša posvetila stihove Dušku
Jelena Karleuša poručila Dušku da je lažov Foto: Printscreen

Nije se zvanično oglasila

Iako se Jelena nije dodatno oglašavala na ovu temu, njeni fanovi uvereni su da ovakav opis nije nastao bez razloga.

Da li je Karleuša zaista želela da pošalje poruku Dušku ili je sve samo igra reči koja je zabavila njene pratioce, ostaje da se vidi.

Jelena Karleuša Foto: ATAIMAGES, Antonio Ahel/ATAImages

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Pogledajte dodatni snimak:

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