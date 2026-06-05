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Deni Boneštaj (37) ima šestoro dece, a dok svi znaju za njegovu ljubav sa Ines, malo ko zna da je pevač i pre nje bio u braku iz kojeg ima ćerku. On je jednom prilikom govorio o bivšoj supruzi i rekao da je ona u odličnim odnosima sa njegovom sadašnjom ženom.

Deni je tada rekao da između njih vlada veliko poštovanje, što je najvažnije.

1/5 Vidi galeriju Deni Boneštaj (37) ima šestoro dece, a dok svi znaju za njegovu ljubav sa Ines, malo ko zna da je pevač i pre nje bio u braku iz kojeg ima ćerku. Foto: Printscreen/Instagram, Kurir Televizija, Printscreen Grand koktel

- Moja žena Ines se čuje sa mojom bivšom ženom. Moje bivše žene se jako poštuju, to je jako bitno. Ja sam pre godinu i po dana išao za Holandiju i poveo sam sina, i moja bivša žena je tamo vodila računa o njemu, njih dve su se čule. On se igrao sa njenom decom- rekao je svojevremeno za "Hype".

Svakom detetu planira da kupi stan

Podsetimo, Deni je nedavno govorio o porodici i istakao da svako dete planira da stambeno obezbedi.

- Što se novca tiče, njega nikad dosta, ali hvala dragom Bogu, ja stvarno sve postižem. Nisam neki poročan lik, tako da ne trošim na gluposti. Sin Naser je jedan od ozbiljnijih fudbalera sad u Podgorici. On već ima devet godina kako ponosno priča, neka dečica imaju i talenat za muziku, tako da polako. Sve ide u svom smeru - rekao nam je on tada i dodao:

1/8 Vidi galeriju Deni Boneštaj Foto: Nenad Kostić, Printscreen, Printscreen/Instagram

- Meni je velika želja da svakom detetu ostavim bar po garsonjericu. Mislim da je normalno da roditelji pomognu deci, meni je tata mnogo pomogao, ali me je pre svega, na učio da sam stvorim i zaradim. Lepo je da svako dete stvori više od roditelja, to je normalno, ali lepo je i obezbediti decu.

nnn