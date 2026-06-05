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Poznata pevačica Tijana Dapčević izgleda nikad bolje, međutim u jednom periodu se borila sa viškom kilograma.

Pevačica je o tome javno govorila otkrivši da je pre porođaja dostigla čak 115 kilograma zbog čega je alarmirala sve te rešila da preduzme neku meru.

Evo kako je Tijana dovela liniju do savršenstva

Tijana je promenila život iz korena a njena odluka joj je donela i rezultate tako da je smršala čitavih 4 kilograma.

- Odlučila sam se na taj korak kad sam uvidela da se ne osećam više dobro u svojoj koži, kao i da ne mogu da uđem u određene komade garderobe. Htela sam da investiram u svoje zdravlje i laganim koracima uz balansiranu ishranu i malo fizičke aktivnosti uspela sam da za nepuna četiri meseca smršam 15 kg - izjavila je Tijana Dapčević.

1/5 Vidi galeriju Pevačica je potvrđeni umetnik Foto: Printscreen/instagram/tijanadapcevic, Kurir Televizija, Marina Lopičić

Kako je onda navela tajna leži u izbalansiranoj ishrani.

Kako je otkrila, njen dan obično počinje doručkom koji se sastoji od ovsenih pahuljica sa čija semenkama i crvenim voćem, dok je za ručak uglavnom rezervisana ćuretina sa povrćem. Za večeru najradije bira ribu, poput orade ili brancina, uz obaveznu salatu.

- Moja ishrana se zasniva na izbalansiranim obrocima. Jedem pregršt povrća i voća, malo mesa, sigurno dvaput nedeljno konzumiram ribu – nikada nisam gladna jer jedem bukvalno sve osim određenih namirnica koje mi smetaju. Izbacila sam testo iz ishrane i sad sama pravim hleb od integralnog brašna. Ne jedem slatkiše, a od mlečnih proizvoda konzumiram samo mladi sir”, ispričala je pevačica svojevremeno za magazin "Lepota i zdravlje".

O sinu

Podsetimo, Tijana i njen suprug Milan su se venčali 2001. godine, a u braku su dobili sina Vuka koji ima 16 godina. Nedavno je pevačica otkrila zbog čega se njen sin ne pojavljuje u javnosti.

1/4 Vidi galeriju Tijana Dapčević sa suprugom na moru Foto: Screenshot, Damir Dervisagic/Kurir

- Zato što je sam tako odlučio. Vuk je izuzetno talentovan, bavi se muzikom i radi za dve izdavačke kuće, jednu iz Belgije, a drugu iz Velike Britanije. Smatra da je dovoljno što je producent i nema potrebu da se pojavljuje i slika. Ja sam prva "rampa", jer definitivno postoje stvari o kojima mu je lakše da razgovara sa mnom nego s Milanom. Naravno, postoje situacije u kojima se pre poverava njemu, a i jedno i drugo smo tu za njega u svakoj situaciji - rekla je tada.