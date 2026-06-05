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Bivši učesnik "Zadruge", Marko Stefanović, preživeo je pravu životnu dramu kada je nakon povratka iz teretane za dlaku izbegao stravičnu saobraćajnu nesreću. Do incidenta je došlo kada je prema njegovim rečima vidno alkoholisani pešak izleteo ispred njegovog automobila.

Poznati zadrugar je još uvek u potpunom šoku i veruje da ga je samo čudo spasilo.

1/6 Vidi galeriju Marko Stefanović Foto: Petar Aleksić, M.M./ATAImages

- Vraćao sam se iz teretane i za dlaku sam izbegao smrt zbog čoveka u vidno alkoholisanom stanju s obzirom kako je izleteo ispred auta, jedino me spasilo što je x5 džip inače bih se isprevrtao, tako da ni meni ni autu nije hvala Bogu ništa, ali sam mogao da se isprevrćem i da ostanem na licu mesta mrtav.

- Bog me je sačuvao, još sam u šoku da sam izvukao živu glavu. Džip je išao pet sekundi na dva točka, dobro se vratilo sve u ravnotežu i da je sve okej sa mnom, kao i sa autom, ljudi treba da se čuvaju - poručio je Marko za "Blic".

Ovako Sanja Grujić i Marko žive nakon Elite

Sanja Grujić i Marko Stefanović svoju vezu započeli su u “Zadruzi 6“, ljubav im i dalje cveta.

- Uskoro će nam biti tri godine veze, ali mislim da neće još doći do svadbe, jer uvek se vratimo u rijaliti i onda sve počinjemo u krug. Što se tiče svađa i problema mi ih nemamo, jer smo preko dana u svojim poslovima, a uveče smo zajedno. Svađaju se parovi kada su ceo dan zajedno, a ovako odlično funkcionišemo – rekla je Sanja dok je Marko dodao:

1/5 Vidi galeriju Rijaliti zvezda je prošla ozbiljnu tranformaciju Foto: Privatna Arhiva, Petar Aleksić

- Mi se taman napolju naviknemo i onda opet uđemo u rijaliti. Sada su nam želje zajedničko putovanje, a i da se oporavimo od rijalitija. Takve su okolnosti i tako je ispalo da je svadba otkazana i prolongirana. Po izlasku iz “Elite“ odmah sam izbacim čaj i sve je lepo krenulo, a imamo još jednu biznis ideju u planu i ako to ostvarimo možemo da završimo sa poslovnim obavezama – pričao je Marko, dok Sanja ističe da joj je plan da upiše fakultet.

- Planiram da ulažem u sebe, da dovedem svoj fizički izgled do savršenstva i da upišem Pravni fakultet, ali to ću još videti prijemni je daleko i imaću vremena da se spremim. Pogrešila sam profesiju i treba da se posvetim nečemu što mi ide i što volim. Što se Kije Kockar tiče, taman mogu da razmenjujem skripte sa njom. Svadba neka sačeka da završim fakultet, posle ako bude bio razvod da mogu sama sebe da branim, sa obzirom da je Marko u materiji i parama trebaće mi dobar advokat kad to sve budemo delili.