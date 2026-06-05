Pevačica Katarina Didanović pre tri godine se ostvarila kao majka i na svet donela sina Luku, a sada je podelila lepe vesti i otkrila da čeka drugo dete. Ona je trudnoću u prvim mesecima krila od svih, a sada je pozirala sa stomakom i oduševila.

Pričala o dojenju na javnom mestu

- Ja sam do skoro dojila, tako sam osetila, ali je bilo komentara: 'Pa gde ćeš više, dosta je, velik je...' Odemo na odmor, pa u avionu gledaju... Svakom detetu je to neka sigurnost, tako da se nisam obazirala, samo sam slušala sebe. Naravno, znači mi i iskustvo moje sestre, moje mame, svekrve... Mnogo je bitno da je okruženje koje je oko vas pravo i da slušate iskustva onih kojima verujete i koje volite - rekla je pevačica za Kurir tada.