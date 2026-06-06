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Odnos Andrije Bajića (88) i njegove 41 godinu mlađe supruge Male Cane ne prestaje da intrigira javnost. Sada je pevačica na mrežama podelila njihovu zajedničku fotografiju uz emotivne stihove.

Cana je podelila sliku na kojoj ona i Andrija nasmejani poziraju na jednom slavlju.

Mala Cana Foto: Pritnscreen / Instagram

"Od kada si pored mene ptice nebom bolje lete i život je mnogo lepši osećam se kao dete. Što se nismo do sad sreli moja draga, moja mila ne bi vreme zalud prošlo gde si stvarno do sad bila", glasili su stihovi koje je objavila u opisu.

1/7 Vidi galeriju Mala Cana Foto: Ilija Ilić

Mlađa od njegovih ćerki

Cana je mlađa od Andrijinih ćerki, a u intervjuu koji su nedavno govorili su o tome kako su one prihvatile njihov odnos.

- On je pričao sa njima, ja sam dolazila kod njih u kuću, pričale smo normalno. Kada smo rešili da se venčamo i da živimo zajedno, to je za njih bilo... Možda nisu verovali jer je ogromna razlika. Ja sam sa njima porazgovarala one su me pitale da li bih ja prihvatila da sam na njihovom mestu. Dogovorili smo se da živimo zajedno i za nas je to bio veliki korak i bili smo spremni na to. Svi ljudi se u početku čude, a kasnije se naviknu. Džaba meni neki brak ako nisam srećna - ispričala je pevačica.

1/12 Vidi galeriju Mala Cana Foto: Ilija Ilić

- Svesna sam i sama da je ogromna razlika, ali zavoliš čoveka kad je dobar. Molila sam Boga da mi da čoveka koji me poštuje, voli, podržava, da me ne psuje i ne ponižava, Nisam molila Boga ni da ima 40 ni 70 godina. Ja od njega nemam korist, nisam ja počela sa njim kada je imao para, već kada je njegova karijera bila u padu. Ja sam radila i zarađivala, nije tu bilo nikakve koristi - rekla je Cana koja nam je prethodno otkrila da nije imala šta da jede, te je jela buđav hleb.