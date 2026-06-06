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Melina Džinović nedavno se udala za milionera iz Engleske Džefrija Pola Arnolda Deja, a njen razvod sa Harisom Džinovićem bio je jako turbulentan. Ona se nikada nije oglašavala na temu razvoda niti je davala ikakve izjave o bivšem mužem, ali pevač nije krio razočarenje.

Haris kaže da je nakon razvoda doneo odluku da ljudima daje koliko zaslužuju kako ga ne bi povredili.

- Mene može da povredi neko do koga mi je stalo, neko do koga mi nije stalo može da povredi moju sujetu, ali nju mogu da sklonim. Ja sam jako emotivna osoba. Ovako izgledam možda malo grubo, ali kad me zagrebeš vidiš nešto sasvim drugačije. I onda kad daš nekome 100% sebe, a on ti vrati nekih 40% osećaš se oštećeno. Onda si malo povređen, teško ti padne to – otkrio je Haris Džinović u jednoj emisiji, prenosi "Hajp".

1/5 Vidi galeriju Haris Džinović ne zna šta ga snašlo Foto: Printscreen Pink, Damir Dervisagić

– Onda sam odlučio da više ne dajem 100% sebe nego 70. Pa ako dobijem 50% nazad, dobro je, ali neću biti razočaran – zaključio je.

Luksuzna svadba sa milionerom na dve lokacije

Podsetimo, Melina se u aprilu udala za milionera, a svadbu su pravili na dve lokacije. Nakon što su sklopili građanski brak u Monaku, Melina i Džeferi su Portofino došli jahtom od 10.000.000 evra.

Iako bi mnogi očekivali drugačije ponašanje od milijardera na dan slavlja, pripadnici sedme sile zabeležili su neočekivan prizor.

00:24 Melina sa suprugom stigla na venčanje Izvor: Kurir

Dok se Melina sve vreme krila u kabini jahte, gde se u tajnosti pripremala za gala proslavu, mladoženja Džefri je uhvaćen u potpuno opuštenom izdanju. Odeven samo u džemper i farmerke je čistio po jahti i pažljivo slagao prekrivač na brodu.