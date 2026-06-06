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Pevačica Džejla Ramović nedavno je doživela pravu dramu kada je sa svojim bendom privedena nakon nastupa u Severnoj Makedoniji. Iako u javnosti važi za mirnu i "finu devojku", pevačica je sada otkrila sve detalje ovog nemilog događaja i agonije koja je trajala čitavih pola dana.

Džejla Ramović je potvrdila da su navodi o njenom privođenju tačni, te je objasnila da je do celog problema zapravo došlo zbog tuđih organizacionih propusta i nesporazuma.

– Da, istina je. To je meni najbolji naslov do sada za moju karijeru. Fina, fina, fina… Džejla Ramović privedena. Ja sam se toliko tome smejala – ispričala je pevačica kroz osmeh za Radio S, ali je odmah naglasila da sama situacija u tom trenutku nimalo nije bila bezazlena.

1/3 Vidi galeriju Džejla Ramović Foto: Kurir

Kako je Džejla istakla, ona i njen bend su ispoštovali sve obaveze sa svoje strane, a do drame je došlo zbog nesporazuma i grešaka organizatora. Zbog tuđih propusta, pevačica i muzičari su morali da provedu u policiji sate i sate.

– Mislim, mi smo bili 12 sati. Sve to sada zvuči smešno i sve to nama u jednom trenutku, tamo do nekog momenta, bilo smešno, ali stvarno nije bilo smešno. Pritom, mi nismo ništa uradili – poručila je vidno šokirana Ramovićeva.

Ipak, na svu sreću, nije bilo neugodnih scena sa organima reda, a policijski službenici su se prema njima odnosili sasvim korektno i profesionalno.

Na šaljivo pitanje voditelja da li su im policajci barem dozvolili da sviraju dok su čekali da se situacija reši, Džejla je uz osmeh kratko odgovorila da im je ipak jedino preostalo - čekanje.

Privedena prošle godine

Podsetimo, prošle godine Džejla Ramović bila je privedena u Severnoj Makedoniji u okviru akcione kontrole u Kičevu, zajedno sa svojim bendom, nakon što je policija otkrila da su nastupali bez odgovarajuće radne dozvole.

Tokom pojačane kontrole u ugostiteljskim objektima na magistralnom putu Kićevo–Ohrid, izvedene u noći između 29. i 30. novembra, policijski službenici iz OVR Kićevo i RCGP Zapad ušli su u objekat u kome je pevala i Džejla Ramović.

1/6 Vidi galeriju Džejla Ramović na snimanju filma Foto: Preent Screen

- U objektu su zatečeni pevačica Džejla Ramović (23) i njen bend – K.Đ. (27), E.P. (25), F.J. (28) i I.K. (24), svi državljani Bosne i Hercegovine. Prema policiji, grupa je radila bez obezbeđene radne dozvole, što predstavlja prekršaj po Zakonu o strancima - saopštili su iz SVR Ohrid.