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Bivša učesnica rijalitija Dalila Dragojević, koja je regionalnu popularnost stekla u formatima poput "Parova" i "Zadruge", ostala je upamćena po skandaloznom raspadu braka. Domaća publika je svojevremeno ostala u neverici kada je svog tadašnjeg supruga Dejana Dragojevića javno izneverila pred televizijskim kamerama stupivši u romansu sa Filipom Carem.

Ono što je najviše zgrozilo javnost jeste činjenica da je Dalila sa svojim ljubavnikom imala intimne odnose u istoj prostoriji u kojoj je boravio i spavao njen muž.

Nakon što je i ta romansa doživela neuspeh, Dalila je okrenula novi list i preselila se u Sjedinjene Američke Države, gde je sreću pronašla pored novog izabranika, Marka koji zarađuje za život vozeći kamion. Ona redovno deli trenutke iz svog američkog života na društvenim mrežama, ne krijući ponos zbog profesije svog dečka.

1/7 Vidi galeriju Dalila Dragojević Foto: Instagram, Printscreen Instagram

- Što bi zapevao Andrija Milošević: "Moj je dečko kamiondžija, sa njim nekad odlazim i ja". Tako i ja sa svojim momkom završih turneju od NYC do Majamija, pa nazad. Svuda bili i svuda prošli... Sve će biti zabeleženo na Jutjubu - navela je Dalila na svom nalogu jednom prilikom i detaljnije objasnila čime se njen partner bavi.

- Firma se bavi selidbom po celoj Americi. Broji preko 400 kamiona i preko 1.000 zaposlenih ljudi. Firma koja je pomogla mnogim ljudima bez posla i omogućila im napredak i pošten posao. Ponosna sam što je moj Marko deo ovog tima i što važi za jednog od najvrednijih radnika - ispričala je.

Jedva čeka da dođe u Srbiju

Ona je otkrila i da jedva čeka da se vrati u Srbiju kako bi posetila estetskog hirurga.

- Jedva čekam da se dočepam Srbije, da idem kod svojih doktora. Na usnama mi je ostala kuglica biopolimera i ja je toliko vidim, odvratno je. Jedva čekam da dođem do Beograda i sve to sredim povadim, ali mladost ludost - iskrena je Dalila.

1/5 Vidi galeriju Fanovi spekulišu da je Dalila trudna Foto: Printscreen Instagram

Dalila je pričala o ljudima koji žive u SAD, te je istakla šta joj se najviše dopada.

- Ovde sam naučila da ljudi koji zaista imaju novac nikada to ne prikazuju i nisu ljudi koji pate od markirane odeće i brenda. Nego žive život, oblače se apa drapa, kao da nemaju i ja to mnogo poštujem. Ja sad da izađem ovako, niko ne bi rekao da sam luda u pidžami.

Postala asocijalna

Ipak, priznaje da je bez prijatelja i da je postala asocijalna.