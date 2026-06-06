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Luna Đogani je već pet godina u braku sa Markom Miljkovićem, sa kojim ima dve ćerke Miju i Lanu. Luna i Marko nikada nisu krili da imaju ponekad neke loše momente, kao i drugi parovi, ali da je u njihovom braku sve u redu.

To je nedavno potvrdila i Lunina majka Anabela Atijas, kada su krenule spekulacije po mrežama da se razvode.

Luna se trudi da bude uspešna majka, supruga i poslovna žena, a sve to postiže uz veliku Markovu podršku. Đoganijeva je srećna, jer joj suprug i ona osim što zajedno rade, oni i kući dele poslove, ali nekim ženama koje prate njihov rad to smeta.

1/8 Vidi galeriju Luna Đogani Foto: Antonio Ahel/ATAImages, Printscreen/Instagram

- Marko hoće sve da radi, ali onda dođu ženice i u komentarima pljuju mene zašto moj partner učestvuje u svemu. Radimo zajedno, ali i u kući radimo zajedno. To je problem, jer verovatno one to nemaju, pa im je krivo. Ja ih nerviram zašto sam dozvolila da moj muž pere sudove, per veš, pravi ručak i tako dalje. Ja ga ne teram, čovek hoće - ispričala je Luna Đogani u emisiji "Magazin in".

Marko Miljković obnavlja imanje na selu

Poznati par Marko Miljković i Luna Đogani započeli su obnovu njegovog porodičnog imanja u Brusu. Miljković je otkrio na svom Jutjub kanalu da mu je cilj da sačuva dedovinu i obnovi mesto na kojem su živele generacije njegove porodice.

Kako je objasnio u videu, ideja o obnovi postojala je godinama, ali tek sada su se stekli uslovi da bude realizovana.

- Kuća na selu je naš novi projekat i meni je mnogo drago što idem da obnovim svoju dedovinu. Moj otac je živeo tamo i mnogo dugo mi nije dao da ulažem tamo, niti da bilo šta radim. Porodica Miljković potiče iz te kuće, tu je živeo moj čukundeda, moj pradeda se tu rodio, deda, kao i moj otac. Veliki je plac u pitanju, ima čak 24 ara. Bageri i kamioni već stižu, a jedan deo već rušimo - rekao je Marko Miljković.

1/5 Vidi galeriju Renoviranje imanja Marka Miljkovića Foto: Preent Screen

Miljković je u videu pokazao i da su radovi na imanju već počeli. Građevinske mašine obavljaju neohodne poslove, a stari objekat su morao biti srušen.