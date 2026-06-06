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Muzička zvezda Tanja Savić još jednom je pokazala zašto važi za jednu od najomiljenijih pevačica na regionalnoj muzičkoj sceni. Ona je sinoć održala koncert u Odžacima, a nastup je obeležio trenutak koji je oduševio publiku i izazvao brojne reakcije na društvenim mrežama.

Samo nekoliko minuta nakon što je izašla na binu i započela koncert, počeo je snažan pljusak. Iako su vremenske prilike mogle da utiču na tok večeri, Tanja nije želela da prekine nastup. Nastavila je da peva uprkos kiši, pokazujući profesionalizam i posvećenost publici koja je došla da je sluša.

Njen gest publika je pozdravila gromoglasnim ovacijama, a mnogi prisutni istakli su da je upravo takvo ponašanje razlog zbog kojeg je godinama među najcenjenijim izvođačima. Brojni snimci sa koncerta ubrzo su preplavili društvene mreže, gde se najčešće mogu pročitati komentari da je Tanja još jednom potvrdila kakav je profesionalac i koliko poštuje svoju publiku.

00:12 Tanja Savić pevala na kiši Izvor: Kurir

Mnogi korisnici društvenih mreža pohvalili su njenu energiju, istrajnost i želju da publici priredi veče za pamćenje bez obzira na nepovoljne vremenske uslove. Upravo zbog takvog odnosa prema poslu i ljudima koji je prate, Tanja godinama uživa veliku podršku publike širom regiona.