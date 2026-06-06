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Jelena Karleuša oglasila se na svom Iks nalogu, nakon što je njen bivši suprug Duško Tošić po prvi put objavio fotografiju sa svojom novom devojkom Norom.

Pop zvezda nije štedela reči na račun bivšeg muža, a otkrila je i da je Nora i dalje udata.

Jelena Karleuša Foto: ATAIMAGES, Antonio Ahel/ATAImages

- Nikad ne bih fizički nasrnula na mog bivšeg muža i njegovu udatu devojku kao što je on nasrnuo na mog dečka i mene iako smo uveliko bili razvedeni (to će valjda njen muž). Da sam htela kurve da bijem, počela bih još od Turske. Ali su mi slatki novinari koji se utrkuju, hvaleći moje bivše imajući amneziju o višegodišnjem nasilju. Zbog toga, ni jedan novinar više neće dobiti izjavu od mene. Neka vam sad Karleuše sa Temua daju - napisala je JK.

Jelena Karleuša
Jelena Karleuša Foto: Printscreen/Instagram

 Sad se sve zna

Podsetimo, u javnosti je odjeknula vest da je nekadašnji fudbaler u ljubavnoj vezi, što je on i potvrdio. Otkriven je i identitet njegove nove izabranice. U pitanju je javnosti nepoznata Nora, koja je razvedena i ima dvoje dece.

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Foto: Printscreen

Njih dvoje su u vezi pet meseci i od tada se svuda pojavljuju zajedno.

Njihova ljubav, kako tvrde upućeni, zasad funkcioniše bez većih turbulencija. Ipak, oboje se trude da svoju vezu drže daleko od očiju javnosti, ali i pored toga informacije o novoj ljubavi nekadašnjeg fudbalskog reprezentativca Srbije počele su da isplivavaju.

Duško Tošić zavodnik Foto: Privatna arhiva, Instagram, Damir Dervišagić, Instagram, Marko Karović

Interesantno je i to da postoje dve verzije priče o njihovom prvom susretu. Prema jednoj, Duško i Nora upoznali su se preko društvenih mreža, gde su najpre započeli komunikaciju, nakon čega su počeli i privatno da se viđaju. Druga verzija, koja kruži među njihovim prijateljima, govori da je sudbonosni susret zapravo bio u jednom restoranu kod zajedničkog prijatelja.

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