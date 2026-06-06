Slušaj vest

Mirka Vasiljević i fudbaler Vujadin Savić godinama su u srećnoj zajednici, iako nikada nisu zvanično stupili u brak.

Iz najveće ljubavi dobili su četvoro dece, a glumica je nedavno govorila o njihovom odnosu.

"Vujadin je ljubomoran"

Mirka je priznala da je ona glavni krivac što se nikada nisu venčali, te je otkrila nepoznate detalje o svom partneru.

- Vujadin je ljubomorniji od mene. Meni je van pameti da se prave neke veštačke stvari da bi se videlo da li je neko ljubomoran ili ne. To je trošenje vremena na gluposti. U životu mu nisam uzela telefon u ruke, ne znam mu ni šifru. Moju šifru svi znaju, ona je javno dobro Srbije. Njegov telefon me ne zanima. Muškarci imaju drugačije razmišljanje, drugačiju strukturu mozga od nas žena. Njihove šale s drugarima i njihovo komentarisanje može da bude potpuno drugačije i da napraviš sebi problem. Ako nešto treba da dođe do mene, doći će. I to ne može niko živ da spreči i doći će do mene onda kad treba da dođe. Što bih sad ja kopkala, tražila i igrala se s tim? Ako uspe to da sakrije, to se za mene nije ni desilo, svaka čast, gospodine. A ako saznam, izvoli sedi, gospodine, pa ćemo da vidimo šta ćemo da radimo - govorila je Mirka, te priznala da je fudbaler romantičan.

1/7 Vidi galeriju Mirka i Vujadin Foto: Printscreen, Zorana Jevtić

- Volim da dobijam cveće. I dan-danas nema ništa lepše nego kad vidim pune vaze cveća kad uđem u kuću. Nekad se ulenji, nekad se ne ulenji u vezi s tim, ali ni ja nisam idealna - priznala je glumica.

Želi da se oženi u dresu

- Kriva sam što se nismo venčali, priznajem javno. To je trebalo da se desi još pre 15 godina, ali imala sam mučnine u trudnoći. A i za 11 godina smo se devet puta selili s malom decom - rekla je, pa dodala:

1/7 Vidi galeriju Mirka Vasiljević danas Foto: Nemanja Nikolić, ATAIMAGES, Dado Đilas

- Kad sam bila mlađa, bila sam dosta konfuznija u vezi s tim i zanimala sam se za svaki detalj, a sad bih to potpuno uprostila. Važni su dragi ljudi i dobra energija. Kod Vujadina bi se to verovatno rešilo za jedan dan. Možda mu uskoro to i prepustim, ako dobijem malo mudrosti, a on neka me obavesti i obuče. On bi želeo da se ja za njega udam u Zvezdinom dresu - priznala je Mirka u podkastu "Sisterhud".