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Osim što je posvećena porodici, glumica ne zapostavlja ni svoju karijeru.

"Morala sam da se snađem"

Ona se prisetila jedne anegdote kada je bila na turneji sa folklorom.

- Bila sam na turneji na Tajvanu mesec dana kada sam imala deset godina. Prala sam veš na ruke, morala sam da se snađem. Dali su nam džeparac koji smo morali da rasporedimo i ja sam se jedina vratila u plusu - počela je priču.

1/6 Vidi galeriju Mirka Vasiljević ponovo izostala sa ročišta Foto: ATAIMAGES, Printscreen/Instagram, Petar Aleksić, Nemanja Nikolić

"Rekla sam da je običaj da nam ostave neku paru"

Mirka koja je uradila neverovatnu stvar.

- Naplaćivala sam slikanje tamo, koliko daju. Običaj je da se lokalno stanovništvo posle koncerta slika sa nama, a ja sam im rekla da je naš običaj da nam za to ostave i neku paru. Nisam se razumela u njihov novac, ali sam onda napravila problem u KUD-u, jer su se svi osim mene zadužili i onda su roditelji grdili decu. Oni su se isto slikali, ali za džabe, a ja sam zaradila dovoljno da nisam morala da se zadužujem - prisetila se Mirka Vasiljević u emisiji na K1.

1/8 Vidi galeriju Mirka Vasiljević Foto: ATA images

Deci nije mesto u medijima

Glumica je nedavno otkrila da njenoj deci nije mesto u medijima i da oni treba da odluče jednog dana da li će biti javne ličnosti ili ne.

- Što se tiče dece, ne vidim potrebu, ni razlog da se oni pojavljuju u medijima jer oni su deca, imaju svoje roditelje, kao što svi imaju roditelje. Jednog dana ako požele da se bave nekim poslom kao što se ja bavim, iako je moj posao neizvestan, ja ću ih podržati. Niko ni mene nije sputavao, tu sam njima prva da pomognem, kome ću drugom, ako neću njima - rekla je Vasiljevićeva.

"Vujadin je ljubomoran"

Mirka je priznala da je ona glavni krivac što se nikada nisu venčali, te je otkrila nepoznate detalje o svom partneru.

- Vujadin je ljubomorniji od mene. Meni je van pameti da se prave neke veštačke stvari da bi se videlo da li je neko ljubomoran ili ne. To je trošenje vremena na gluposti. U životu mu nisam uzela telefon u ruke, ne znam mu ni šifru. Moju šifru svi znaju, ona je javno dobro Srbije. Njegov telefon me ne zanima. Muškarci imaju drugačije razmišljanje, drugačiju strukturu mozga od nas žena. Njihove šale s drugarima i njihovo komentarisanje može da bude potpuno drugačije i da napraviš sebi problem. Ako nešto treba da dođe do mene, doći će. I to ne može niko živ da spreči i doći će do mene onda kad treba da dođe. Što bih sad ja kopkala, tražila i igrala se s tim? Ako uspe to da sakrije, to se za mene nije ni desilo, svaka čast, gospodine. A ako saznam, izvoli sedi, gospodine, pa ćemo da vidimo šta ćemo da radimo - govorila je Mirka, te priznala da je fudbaler romantičan.

1/7 Vidi galeriju Mirka i Vujadin Foto: Printscreen, Zorana Jevtić

- Volim da dobijam cveće. I dan-danas nema ništa lepše nego kad vidim pune vaze cveća kad uđem u kuću. Nekad se ulenji, nekad se ne ulenji u vezi s tim, ali ni ja nisam idealna - priznala je glumica.