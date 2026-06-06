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ACA LUKAS ZAVRŠIO U URGENTNOM CENTRU Pevač se lekarima obratio za pomoć, pa hitno hospitalizovan
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Aca Lukas završio je u Urgentnom centru, pišu domaći mediji.
Pevač hitno primljen u bolnicu
Naime, pevač se nakon visokog pritiska obratio lekarima za pomoć, nakon čega je hitno hospitalizovan, preneo je Blic.
Prema najnovijim informacijama, Lukasu je urađena laboratorija kao i EKG i to sve zbog visokog pritiska.
Podsetimo, Aca Lukas je pre dve godine takođe završio u Urgentnom centru kada je došao sa temperaturom i ostalim tegobama.
- Kao svi građani koji su došli da se požale na zdravstveno stanje i on je predao knjižicu i sačekao u redu. Videlo se da mu je jako loše. I pored toga on se ljubazno javio ljudima koji su ga pozdravili - pričao je tada izvor koji se tom prilikom zadesio na licu mesta.
kurir/blic
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