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Aca Lukas završio je u Urgentnom centru, pišu domaći mediji.

Pevač hitno primljen u bolnicu

Naime, pevač se nakon visokog pritiska obratio lekarima za pomoć, nakon čega je hitno hospitalizovan, preneo je Blic.

Prema najnovijim informacijama, Lukasu je urađena laboratorija kao i EKG i to sve zbog visokog pritiska.

Podsetimo, Aca Lukas je pre dve godine takođe završio u Urgentnom centru kada je došao sa temperaturom i ostalim tegobama.

- Kao svi građani koji su došli da se požale na zdravstveno stanje i on je predao knjižicu i sačekao u redu. Videlo se da mu je jako loše. I pored toga on se ljubazno javio ljudima koji su ga pozdravili - pričao je tada izvor koji se tom prilikom zadesio na licu mesta.

kurir/blic

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Aca Lukas se raduje Lepinom koncertu Izvor: Kurir