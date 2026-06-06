Pevač hitno primljen u bolnicu

- Kao svi građani koji su došli da se požale na zdravstveno stanje i on je predao knjižicu i sačekao u redu. Videlo se da mu je jako loše. I pored toga on se ljubazno javio ljudima koji su ga pozdravili - pričao je tada izvor koji se tom prilikom zadesio na licu mesta.