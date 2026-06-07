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Glumica Mirka Vasiljević postala deo javnost sveta još tokom detinjstva, što je donelo dosta prednosti, ali i mana u njenom životu.

Naime, ona je sa samo pet godina počela da se bavi manekenstvom i voditeljstvom, a kako je jednom prilikom ispričala, često je bila na meti podsmeha od strane druge dece.

"Bila sam drugačija od druge dece"

- Sa pet godina sam počela da se bavim manekenstvom i voditeljstvom i već kada sam došla u prvi razred bila sam malo drugačija od ostale dece – uvek sam volela malo drugačije da se oblačim, mogla sam da iznesem nešto nesvakidašnje - prisetila se svojevremeno za Mirka, pa dodala:

Foto: Printscreen

"Govorili su da sam seljančica"

- Razlikovala sam se od dece jer sam tad već išla na folklor, zbog čega sam dobijala razne šale na svoj račun: da sam seljančica, da igram u opancima… Ali uvek ih je moj život demantovao, jer ja odem mesec i po na turneju u Meksiko.

1/6 Vidi galeriju Mirka Vasiljević ponovo izostala sa ročišta Foto: ATAIMAGES, Printscreen/Instagram, Petar Aleksić, Nemanja Nikolić

Ljubav sa Vujadinom

Mirka je više od jedne decenije u ljubavi sa fudbalerom Vujadinom Savićem, a nedavno je govorila o njihovom odnosu.

- Vujadin je ljubomorniji od mene. Meni je van pameti da se prave neke veštačke stvari da bi se videlo da li je neko ljubomoran ili ne. To je trošenje vremena na gluposti. U životu mu nisam uzela telefon u ruke, ne znam mu ni šifru. Moju šifru svi znaju, ona je javno dobro Srbije. Njegov telefon me ne zanima. Muškarci imaju drugačije razmišljanje, drugačiju strukturu mozga od nas žena. Njihove šale s drugarima i njihovo komentarisanje može da bude potpuno drugačije i da napraviš sebi problem. Ako nešto treba da dođe do mene, doći će. I to ne može niko živ da spreči i doći će do mene onda kad treba da dođe. Što bih sad ja kopkala, tražila i igrala se s tim? Ako uspe to da sakrije, to se za mene nije ni desilo, svaka čast, gospodine. A ako saznam, izvoli sedi, gospodine, pa ćemo da vidimo šta ćemo da radimo - govorila je Mirka, te priznala da je fudbaler romantičan.

1/5 Vidi galeriju Mirka Vasiljević nije se pojavila na suđenju Foto: ATA Images / Antonio Ahel, Kurir, ATA images, ATA images

- Volim da dobijam cveće. I dan-danas nema ništa lepše nego kad vidim pune vaze cveća kad uđem u kuću. Nekad se ulenji, nekad se ne ulenji u vezi s tim, ali ni ja nisam idealna - priznala je glumica.