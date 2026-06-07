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U vremenu kada dominiraju kompromisi i brzi uspesi, Lidija Vukićević ostaje nepokololebljiva.

U iskrenom intervjuu govorila je o odbijenim ulogama koje su mogle da je lansiraju, kao i zašto nikada ne prašta izdaju.

"Kod mene nema opraštanja"

Iako je mnogima najbliža kao Violeta iz "Boljeg života", Lidija nikada nije dozvolila da je jedna uloga odredi. Ona je lavica pozorišta, koja nikada ne stavlja zarez, već samo tačku.

- Uvek je tačka. Na taj način sebi olakšavam život. Ako me je neko jednom prevario, ako mi je jednom učinio nešto loše - uradiće to i drugi put. U tom smislu, kod mene nema praštanja. Znate kako kažu:" Ko tebe kamenom, ti njega hlebom", a ja bih dodala:" A šta ćemo sa onima koji tebe hlebom?"

"Ogrešili su se"

O tome da li je neku od uloga odbila, a potom i zažalila zbog toga, Lidija Vukićević dala je više nego ekskluzvan odgovor.

- Glumici su se o mene najviše ogrešili u Narodnom pozorištu. Još na početku moje karijere spasila sam predstavu "Na dnu" Maksima Gorkog. Veoma uspešno sam spasila predstavu, dobila cveće u garderobi... Po pridordi sam hazarder - idem pa kako bude. Tog puta je sve bilo zaista savršeno. Narodno pozorište je otvaralo sezonu predstavom Orestija. Dobila sma ulogu Elektre, ali glumački kolektiv nije želeo da ja igram. Rekli su "Ona ima seriju Bolji život". Izgovori su glupost, ali to je bilo tako.

1/8 Vidi galeriju Uloge Lidije Vukićević koje su je proslavile Foto: printscreen YT, Printscreen/Youtube, Printscreen YouTube

Druga uloga

- Trebalo je da igram veliku ljubav Miloša Obrenovića u Vuku Karadžiću. U prethodnom filmu , gde je bio isti snimatelj, nisam htela da se skinem, jer sam smatrala da za to nije bilo opravdanja. Tako su mi posle oduzeli ulogu, samo zato što u prethodnom filmu nisam htela da se skinem. To su dve bitne i značajne uloge koje sam mogla da odigram u svojoj karijeri, ali nisam - i nije mi žao - otkrila je Lidija Vukićević za Bazar.

1/8 Vidi galeriju Lidija Vukićević sa ravnom kosom Foto: Printscreen

Glumci i deca

Poslednjih godina deca poznatih roditelja često zauzimaju veliki prostor u medijima, često i protiv svoje volje...

- Znate kako zovu Narodno pozorište? Institut za majku i dete. Time je sve rečeno. Zašto glumci guraju svoju decu u tu profesiju? Zato što nisu bili sposobni da uče nešto drugo? Talentovani su na mamu i tatu? Ne, nego im je to bio najjednostavniji put. Ne generalizujem - nisu svi takvi. Ima izuzetaka. Međutim, primetno je da glumci svoju decu uglavnom guraju u glumu ili režiju.

Kurir/Hello