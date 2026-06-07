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Olivera Katarina (86) jedna je od najslavnijih glumica i pevačica bivše Jugoslavije. O njenoj lepoti i popularnosti svojevremeno su brujali i svetski mediji, međutim, situacija je danas potpuno drugačija.

Javnost je nedavno potresla vest da je Olivera Katarina pre nekoliko godina bila primorana da rasprodaje sopstveni nameštaj da bi platila nagomilane račune. Nakon toga, Olivera je priznala i da su je svi zaboravili.

Olivera Katarina u mladosti Foto: Printscreen

- Samujem u svoja četiri zida, zaboravljena sam od većine prijatelja i kolega. Sačuvala sam dostojanstvo i nisam depresivna. Neću nikoga ništa moliti - rekla je čuvena muzička diva u jednom intervjuu.

Ipak, sada se čini da su stvari konačno postale malo bolje, pa ćemo tako čuvenu glumicu uskoro moći da vidimo u novom ostvarenju, seriji "Porodični derbi". Reč je o novoj humorističko-porodičnoj seriji autora Dragiše Kovačevića čija se radnja odvija u savremenom Beogradu, uz mnogo humora, porodičnih odnosa i večite fudbalske rivalitete koji boje svakodnevni život njenih junaka.

Foto: Printskrin Instagram

Na slici koja se pojavila na društvenim mrežama vidi se Olivera kako sedi u bademantilu i s turbanom na glavi u fotelji i gleda u stranu, dok su oko nje kolege glumci.

U seriji se, pored Olivere Katarine, pojavljuju i brojna druga poznata glumačka imena, poput Snežane Savić, Bode Ninkovića, Marijane Mićić i drugih.

Podsetimo, Olivera Katarina svojevremeno je u čuvenoj francuskoj "Olimpiji" nastupila čak 72 puta. Nakon jednog od tih koncerata slavni Salvador Dali kleknuo je pred Oliverom diveći se njenom talentu i lepoti.

Ni Josip Broz Tito nije ostao ravnodušan na njen glas i pojavu, a jednom prilikom otkrila je kako ga je upoznala i kakav je imala susret s njegovom suprugom Jovankom.

1/8 Vidi galeriju Olivera Katarina danas Foto: Kurir Televizija, Damir Dervišagić

- Upoznala sam Tita kada sam snimala "Nišku banju". Odjednom sam čula da je Tito u studiju, a on je seo iza kamere i gledao me. Otpustio je kamermana kako bi me sam snimao. Drugi put je bilo kad sam sa suprugom Miladinom Šakićem čekala Novu godinu. Prišao nam je Milan Vukos i rekao da Tito želi da mu pevam. Njemu se nije moglo reći "ne". Jednom, kad sam se pojavila, Jovanka ga je gurnula i rekla: "Evo ti je." To sam čula. Možda je bila ljubomorna, on se doimao kao ženskaroš. Bio je pravi muškarac, to sigurno - rekla je ona u jednom intervjuu.

Kurir.rs

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