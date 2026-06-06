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U Ubu je zvanično počelo snimanje filma “Prije seksa i poslije kiše”, novog projekta Hype produkcije iza kojeg stoje redatelji Enver Puška i Saša Mirković.

Reč je o filmu koji već na početku izaziva velik interes javnosti, ponajviše zbog međunarodne glumačke ekipe i priče koja, kako najavljuju autori, donosi snažne emocije, ali i važnu poruku o slobodi, identitetu i prihvaćanju.

Saša Mirković je na svom Tiktok nalogu objavio video sa glavnim glumcima i rediteljom.

Na snimku se vidi da je ekipa odlično raspoložena. Za ručkom su se našli Memo, Tarik Filipović, Jasmin Geljo, Enver Puška, reditelj, i mlada holivudska zvezda Filip Geljo, kao i Saša Mirković.

- Videćete, biće to odličan film. Želimo vam dobar seks i pre i posle kiše, a i za vreme kad je najslađe - rekao je Mirković u videu.