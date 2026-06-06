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Mlada muzička zvezda Barbara Bobak objavila je ove subote, 6. juna, novi projekat, EP sa 3 nove pesme.

U pitanju su numere "Gospođetina", "Oglas" i "Biro bluda", a Barbara je publici prezentovala drugačiji zvuk, ali i vizuelni identitet, pokazavši ponovo da daje svoj maksimum svakom projektu koji poklanja svojoj publici.

Najprovokativniji tekst sadrži pesma "Gospođetina", a u spotu za istu mlada zvezda pojavljuje se u najizazovnijem izdanju u svojoj dosadašnjoj karijeri. U crnim halterima, Barbara je pokazala savršeno telo kao rezultat svakodnevnog rada na sebi i vojničkog načina života koji vodi mimo nastupa.

Nakon albuma "Blizanac" i "Barbarizam", Barbara sa novim projektom i tri nove pesme nastavlja svoj uspešan niz i jasno pokazuje da je spremna da pruži samo najbolje onima koji prate njen muzički put.

-Ono što ljudi već znaju o meni, zbog čega mi je neizmerno drago, jeste činjenica da sam neko ko mnogo ulaže i ko se svakim projektom trudi da svojoj publici od sebe da sve više i više. Pred svojom, i sa svojom publikom, rastem, sazrevam i evoluiram, a za jednog umetnika nema ništa lepše od toga - ističe Barbara.

1/7 Vidi galeriju Barbara Bobak Foto: Goran Popovski

"Pesme opisuju odnos ljudi koji se vole, ali ljubav pokazuju na toksičan način"

- Prošlo je godinu dana od poslednjeg albuma "Blizanac" koji mi je zaista doneo ogroman uspeh, kao i dve godine od albuma "Barbarizam" koji je takođe bio onoliko uspešan i koji se i dalje sluša kao da je skoro izašao. Želela sam da, sada već tradicionalno, svoju publiku obradujem nečim pred moj rođendan. Na albumu vredno radim, ali on još uvek nije spreman da ugleda svetlost dana, tako da sam, paralelno radeći na albumu, radila i na ovom konceptualnom EP-ju u kom su pesme povezane tekstualno, temom jedne otvorene toksične veze dvoje ljudi koji se u suštini vole, ali tu ljubav pokazuju na toksičan i nezdrav način - objasnila je Barbara.

- Početak, sredina i kraj jednog takvog odnosa spakovan je u ove tri pesme. Pored tekstova, pesme su povezane i spotovima, ali to cu objasniti nekom drugom prilikom jer ste isto tako od mene navikli na razne hintove i igrice. Zabavila sam se i uživala sam u stvaranju, ponovo sam bila u ulozi kreativnog direktora, ali ovaj put i stiliste, dok sam na nosećoj pesmi EP-ja i tekstopisac. Imali smo koreografije, a posle dugo vremena i glumu i prave glumce u spotu. Moram da iskoristim priliku da pozdravim i zahvalim se ekipi iz teatra mladih "Mišolovka", iz Novog Sada, što su pristali da glume u spotu "Gospođetina" i apsolutno su POKIDALI! - zahvalila se Barbara.

Kaže, veliki projekat tek treba da ugleda svetlost dana i - nije daleko.

- Radujem se reakcijama publike, telefon mi se već usijao od društvenih mreža, tagova i obaveštenja, pa ću još samo iskoristiti priliku da najavim i novi album koji će ugledati svetlost dana za nekoliko meseci - zaključila je mlada zvezda.