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Nekadašnja učesnica rijalitija, Kristina Spalević stavila je tačku na ljubav sa Kristijanom Golubovićem, a nedavno su krstili svoju dečicu.

Fotografije sa svetog čina mnoge su iznenadile, te su počela šuškanja o njihovom pomirenju.

"Sve je bilo simbolično"

Kristina je rešila da pričama stane na put i otkrije da li su ponovo u ljubavnom odnosu.

Ponosna majka dva sina ne krije sreću zbog krštenja dece.

- Na dan krštenja je našeg sina bio imendan, to mi je veoma drago. Moja slava je Sveti Vasilije, sve je simbolično i veoma mi je drago. Sve je na kraju super prošlo - rekla je Kristina na RED televiziji i dodala:

1/7 Vidi galeriju Kao rogovi u vreći Foto: Printscreen/Instagram, Printscreen

"Bio je i ostao moja najveća ljubav"

- Čisto eto da javnost ne bude zbunjena. Kristijan i ja smo razdvojeni. Trudimo se da budemo u korektnom odnosu. Nikada neću reći ''nikad''. Da, mi smo bili specifičan par, išli smo jedno uz drugo. Poklopilo se tu mnogo kockica, bio je moja najveća ljubav i sada je, ali ja smatram da nas dvoje ne treba da budemo zajedno iz mnogo razloga. Planiram da tako i ostane.

Privatni biznis

Nakon emotivnog rastanka sa Kristijanom, Kristina je ponovo započela da se bavi privatnim biznisom, a to je kuvanje i prodaja domaćih jela.

- Ljudi, jedva sam čekala da podelim ovu informaciju sa vama i u skorije vreme nisam bila srećnija. Nalazimo se na mestu gde je ranije bila naša radnja, odnosno prodaja kuvanih jela. Mislim da već i vrapci na grani znaju kako moja mama kuva - oglasila se ona, pa napisala sledeće:

1/8 Vidi galeriju Kristina Spalević Foto: Pritnscreen, Printscreen/Inatagram, Kurir Televizija

- Nakon godinu dana pauze od prodaje nastavljamo i nadam se da ćete već od sledeće nedelje moći da probate hranu. Kvalitet nam je na prvom mestu i zaista mi je drago što ću ja ovoga puta biti maksimalno uključena u ceo proces - napisala je, a potom objasnila zašto godinu dana ovaj biznis nije poslovao.

Godinu dana bez posla

Kako kaže, razlog jednogodišnje pauze bio je višak obaveza, a potom je usledila nova odluka.

- Razlog zašto nismo radili jeste taj što su mama i tata prihvatili poslove nekih firmi i gradilišta i nisu mogli da postignu i to i prodaju, a sada smo rešili da krenemo u novi početak na staroj adresi - objasnila je Spalevićka.