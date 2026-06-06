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Pevačica Mina Kostić je prošle nedelje završila na bolničkom lečenju u psihijatrijskoj ustanovi "Laza Lazarević", što je izazvalo veliki šok među njenim prijateljima i obožavaocima. Ova neočekivana situacija posebno je pogodila njenog verenika Maneta Ćuruviju Kaspera, koji je viđen ispred bolnice u društvu pevačicine sestre Bize.

Mane Ćuruvija Kasper je ispred klinike delovao veoma zabrinuto dok je razgovarao sa sestrom Mine Kostić. U ruci je nosio kesu sa stvarima koje su potrebne njegovoj verenici. Inače, njena sestra je tek putem medija saznala šta se dogodilo i da je pevačica zadržana na lečenju.

Kasper ne daje izjave

Verenik Mine Kostić kada je pre nekoliko dana uslikan kako posećuje pevačicu nije hteo da daje izjave za medije.

- Dobro sam, ne bih da dajem još uvek bilo kakve izjave - rekao je on pre nekoliko dana.

Međutim, on se prethodno oglasio putem društvenih mreža, gde je naveo da je Mina stabilno, te da je njeno trenutno stanje posledica pritisaka sa kojima se susretala ranije u životu. Takođe, navodi se da je pevačica u međuvremenu prebačena sa jednog na drugo odeljenje.

1/5 Vidi galeriju Mina Kostić hospitalizovana u "Lazi" Foto: Nemanja Nikolić, Ilija Ilić, Nemanja Nikolić, Kurir.rs/Mihajlo Pavlović, Ilija Ilić

Mina zadržana zbog anksioznosti

Podsećamo, pevačica je dovedena 31. maja uz pratnju policije, jer je pokazala znakove agresije, a potom zadržana zbog anksioznosti. Nju svakodnevno obilazi njen verenik Mane Ćuruvija Kasper, koji je zbog cele situacije doputovao iz Amerike, a kako se dalje navodi, pevačica će provesti u bolnici 30 dana.