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Voditelj Milomir Marić i kniževnica Vesna Radusinović u veoma skladnoj zajednici žive već više od dve decenije.

Njihov brak mnogima može poslužiti kao primer, a dom u kojem supružnici najviše vremena vole da provode, jedan je od pokazatelja velike ljubavi koja ni nakon toliko godina nije iščezla.

Salonac u srcu Beograda

Salonac u centru Beograda sa pogledom na Botaničku baštu odiše toplinom i isključivo pozitivnom energijom koju su članovi porodice u njega uneli, a fotografije koje smo imali prilike da vidimo putem Vesninog Instagram profila, pokazuju da je to prava umetnička oaza uređena sa puno ukusa i baš po njihovoj meri i želji.

1/4 Vidi galeriju Biblioteka Milomira Marića Foto: Privatna Arhiva

Centralno mesto u stanu opremljenom klasičnim stilskim nameštajem od punog drveta, zauzima slika Koste Bunuševca, na kojoj su Vesna i njen sin Vedran iz dečačkih dana.

Najbogatija privatna biblioteka

Mnoštvo literature kojom dom Vesne Radusinović i Milomira Marića obiluje nije nikakvo čudo, budući da su su oboje ostvareni u karijerama koje podrazumevaju pisanje, te su tako knjige poređane čak i po podovima.

1/5 Vidi galeriju Dom Milomira Marića Foto: Printscreen

Marić inače poseduje jednu od najvećih privatnih biblioteka, koja sadrži veoma stare i retke knjige.

Bivša ljubav

Nekada davno, novinar je bio u ljubavi sa voditeljkom Duškom Jovanić, prenose mediji.

Detalji njihove romanse nisu poznati široj javnosti, ali evidentno je da nisu opstali, jer je Milomir upoznao Vesnu, ženu svog života. Svojevremeno bivša devojka Milomira Marića, govorila je o njemu sa strahopoštovanjem.

Foto: Printscreen

- Mariću se može osporiti mnogo toga, ali inteligencija i, narodski rečeno, načitanost, sigurno ne - bila je iskrena Duška.