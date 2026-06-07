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Bivši bračni par, Dalila i Dejan Dragojević u najsrećnijim danima njihove ljubavi odlučili su da sagrade ogromnu kuću u Gornjem Šepku u Bosni i Hercegovini.

Fijasko

Iz svog porodičnog doma otišli su pravo u rijaliti gde je njihov brak doživeo potpuni fijasko, a nakon završetka Zadruge, Dalila se sama vratila u kuću gde je živela sa Dejanom.

1/7 Vidi galeriju Ovo je vila Dejana i Dalile Dragojević Foto: Zorana Jevtić, Nikola Anđić, Zorana Jevtić

Dejan njenu prevaru nije oprostio, a kako nije imala gde nakon javne prevare svog partnera, Dalila se vratila u nekadašnje ljubavno gnezdo, ali je isto i ona sama ubrzo napustila, a kuća zvrji prazna.

1/8 Vidi galeriju Dalilina kuća u Šepku Foto: Printscreen YouTube

Svako na svoju stranu

1/8 Vidi galeriju Dalila Dragojević uživa sa dečkom u Americi Foto: Printscreen, Printscreen Instagram, Printscreen/Instagram

Dalilin otac hteo Dejanu da prepiše kuću

Dalilin otac, Huso Mujić je tada stao na stranu bivšeg zeta kome je želeo da prepiše kuću koju su supružnici zajedno izgradili od temelja na njegovom imanju.

- I ne treba da se vraća. Šta će se vraćati? Gde ga se vrati? Sa onim Filipom da se vrati? Ovde ne može živeti, tu Dejan živi sad - govorio je Huso za domaće medije.

Foto: Zorana Jevtić, Nemanja Nikolić

- Njemu treba kuća. On je uvek dobrodošao i njemu će biti prepisana. Ja ću njemu prepisati. Tu je kuću on pravio sa njom, a on posle neka sa njom radi šta hoće. Ja ću je prvo njemu prepisati, a on može posle da je baci, zapali... Šta god hoće sa njom. Ja ga izdati neću, Dekija - pričao je Huso.

Dejan postaje otac

Dok Dalila uživa u Americi sa Markom, Dejan čeka bebu sa svojom Jovanom. Dragojević ne krije sreću povodom najlepših vesti, te redovno na Jutjubu objavljuje kako se spremaju za dete koje uskoro dolazi na svet.

Dejan je nedavno priznao kako se osećao kada je saznao da je Jovana u blagoslovenom stanju.

- Osećao sam se prelepo, bilo me je strah da možda nije ono da kasni par dana, pa onda opet razočaranje. Ali hvala Bogu, sve je ispalo kako treba - rekao je Dejan za pomenuti medij, pa otkrio kako je saznao za radosne vesti.

Foto: Printscreen / Instagram / dejan_dragojevic_official_

- To je posebna priča, ali dogodilo se kada sam otišao u Saudijsku Arabiju i to na petak. Nazvala me je i pokazala test, u tom trenutku još Ramazan, a ja udaljen od nje 3000 km. Neopisiv osećaj radosti, zahvalnosti. Čak sam joj rekao: “Nemoj da me sprdaš, znaš da sam na svetom mestu!”. Jer toliko smo testova iskoristili i prosto čovek posle puno pokušaja odustane. Svi su se oduševili, pojedinačno smo im govorili i pokazivali test. Svima je bilo baš drago i svi su se radovali. Ovo je ono što ponovo spaja porodicu i može da bude vreme još lepše provedeno - bio je iskren nekadašnji pobednik Zadruge u tom razgovoru.