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Hana Duvnjak u emisiji ''Sa mesta splačina'', govorila je, po prvi put o tome kako se oseća i šta je to s čime se svakodnevno bori.

- Kako se ti osećaš kao jedna žena, Hana? - upitala je Kačavenda.

- Lepotu nisam mogla da kupim, nisam želela da se operišem, odnosno se ne bih operisala. Zube bih želela da stavim, ali nisam imala para. Bila sam izložena teroru kad sam bila mala, svašta su mi govorili na račun mojih zuba - kazala je Hana.

- Da li si mislila da se konsultuješ sa nekim stručnjakom zbog manjka samopouzdanja? - upitala je Kačavenda.

- Pričala sam kad sam imala dvanaest godina. Rezala sam se i kasapila zbog terora vršnjaka. Eto, onda sam kasnije, ušla u vezu sa Neriom, imala probleme s njegovima. Kad izađem iz rijalitija, sasvim sigurno moram ići na razgovore, jer neke traume iz prošlosti nisam rešila. Mislim da ćemo Nerio i ja to da uradimo - kazala je Hana.

- Da li je znak tvog manja samopouzdanja to što si rekla da ti je lakše jer je bio sa trandžom nego sa ženom? - upitala je Kačavenda.

1/6 Vidi galeriju Aneli Ahmić sa Neriom i Hanom Foto: Printscreen Instagram

Hana nastavila ispovest

- Pa ja sam to rekla kako je. Imala sam ja druge momke, ali sam uvek njega volela. Mene muči jer mislim da nisam dovoljno dobra za njega - kazala je Hana.

- Ako nemaš samopouzdanje, kako si onda prišla Terzi kao zauteta žena, koja ima dete i poljubila ga? - upitao je Asmin.

- Ja nisam to uradila jer imam neke emocije, to je šala čista bila tada - kazala je Hana.

- Kako ti dalje vidiš odnos sa Neriom? - upitala je Kačavenda.

Nerio Ružanji i Hana Duvnjak Foto: Printscreen Instagram

- Ja želim da mi budemo srećni, jer smo mi bili srećni, uprkos svemu. Ja sam ta koja se trudila, kuvala mu večeru, on je stalno dolazio kući, meni se vraćao posle posla - kazala je Hana.

- Ako ti je sve tako idealno, što si pila tabletu za dan posle? - upitao je Asmin.

- Zato, nisam žela pored problema koje imamo i svega, da ostajem u drugom stanju i budem u rizičnoj situaciji - istakla je Hana.

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