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Nakon što je Aca Lukas završio u Urgentnom centru zbog zdravstvenih problema, obavljene su mu sve analize i pretrage nakon kojih je dobio terapiju i pušten je kući.

Pevaču su ustanovljene EKG promene, te je nakon pregleda dobio adekvatnu terapiju. Kako smo već pisali pevač ima problem sa visokim pritiskom, te su ostale poteškoće u njegovom zdravlju posledica upravo toga.

1/5 Vidi galeriju Aca Lukas Foto: Kurir

Stalni posetilac Urgentnog

Podsetimo, Aca Lukas je pre dve godine takođe završio u Urgentnom centru kada je došao sa temperaturom i ostalim tegobama.

- Kao svi građani koji su došli da se požale na zdravstveno stanje i on je predao knjižicu i sačekao u redu. Videlo se da mu je jako loše. I pored toga on se ljubazno javio ljudima koji su ga pozdravili - pričao je tada izvor koji se tom prilikom zadesio na licu mesta.

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