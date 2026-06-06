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Pevačica Ana Nikolić i reper Stefan Đurić Rasta uplovili su u romansu 2016. godine kada se zajedno radili na njenom albumu "Labilna". Iste godine su se tajno venčali, a već sledeće godine dobili su ćerku Taru.

Ipak, njihov brak nije potrajao, jer su shvatili da kao supružnici ne mogu da dobro funkcionišu. Ana Nikolić i Rasta 2017. godine rešili su da svako krene svojim putem.

1/9 Vidi galeriju Ana i Rasta u vreme ljubavi Foto: Damir Dervišagić, Privatna Arhiva, Ana Paunković

Kako se navodilo u medijima, razvod se desio sporazumno, a Rasta je na papiru upisao mesečnu alimentaciju od čak 2000 evra.

- Kada su shvatili da je zajednički život nemoguć, počeli su da pričaju o ćerki i njenoj budućnosti. Ona ima tek tri i po meseca i potrebni su joj i majka i otac, a pošto više neće biti par, bitno je da normalno komuniciraju kako dete ne bi imalo traume. Bebi je mesto uz majku, tako da Rasta nije ni pomišljao da traži starateljstvo, a Ana želi da otac bude što prisutniji u njenom životu pa mu je rekla da može da viđa Taru kad god poželi - rekao je izvor blizak nekadašnjem bračnom paru tada.

Advokat Ane Nikolić je potom otkrio detalje sporazumnog razvoda repera i pevačice.

1/7 Vidi galeriju Stefan Đurić Rasta Foto: ATA images/Antonio Ahel, ATA images, Marina Lopičić

- Tačno je da je juče potpisan sporazumni razvod braka između Ane Nikolić i Stefana Đurića. U svojoj dugoj pravničkoj karijeri još nisam video tako fin razvod. Razveli su se zbog neslaganja u karakterima, ali su se lako složili u svemu pošto im je najvažnije da dete ne trpi posledice njihovog rastanka. Ana jeste tražila da alimentacija iznosi 500 evra ali je Rasta insistirao da bude 2.000 evra, a imovinu da ne dele. Dete će živeti sa majkom, otac će moći da je viđa svaki dan na sat vremena ili da je uzme na ceo dan kada se tako prethodno dogovore - rekao je Borivoje Borović tada.

kurir / blic

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