PRETUČENA ĆERKA DEJANA PETROVIĆA! Završila u bolnici, muškarac je pesnicama udarao u glavu: Umešana i policija
Ćerka slavnog trubača Dejana Petrovića, Jovana Petrović (18) napadnuta je sinoć u Užicu, prenose mediji.
Jovana je navodno od strane jednog muškarca udarena pesnicom u glavu, a usled udarca je na kratko izgubila dah, osetila je snažan bol i vrtoglavicu.
Sve se desilo u objektu u kojem je bila sa drugaricama.
Njoj je tokom noći bilo loše i otežano je disala, zbog čega su je roditelji jutros odveli u bolnicu i na snimanje.
O svemu je obaveštena policija, a ćerka Dejana Petrovića je saslušana, prenosi Telegraf.
Evo kakve povrede je zadobila
Jovana je, kako prenose mediji, rekla da ju je nepoznati muškarac udario pesnicom u vrat i da ju je potom vređao. Incident se dogodio u lokalu u kojem je Jovana bila sa prijateljicama.
Kako se navodi, Jovana Petrović ima povredu nagnječenje vrata.
Policija utvrđuje ko ju je udario, a Osnovno javno tužilaštvo u Užicu je obavešteno i vodi istragu.
Izgubila dah nakon udarca
Podsetimo, Jovana Petrović, se roditeljima obratila za pomoć nakon incidenta koji se dogodio prethodne noći. Oni su je odveli u bolnicu zbog teškog disanja. Jovana je nedavno napunila 18 godina.
kurir / telegraf / blic
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