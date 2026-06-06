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Ćerka slavnog trubača Dejana Petrovića, Jovana Petrović (18) napadnuta je sinoć u Užicu, prenose mediji.

Jovana je navodno od strane jednog muškarca udarena pesnicom u glavu, a usled udarca je na kratko izgubila dah, osetila je snažan bol i vrtoglavicu.

Sve se desilo u objektu u kojem je bila sa drugaricama.

Njoj je tokom noći bilo loše i otežano je disala, zbog čega su je roditelji jutros odveli u bolnicu i na snimanje.

O svemu je obaveštena policija, a ćerka Dejana Petrovića je saslušana, prenosi Telegraf.

Dejan Petrović i supruga priredili spektakularan 18. rođendan ćerki Jovani Foto: Privatna arhiva

Evo kakve povrede je zadobila

Jovana je, kako prenose mediji, rekla da ju je nepoznati muškarac udario pesnicom u vrat i da ju je potom vređao. Incident se dogodio u lokalu u kojem je Jovana bila sa prijateljicama.

Kako se navodi, Jovana Petrović ima povredu nagnječenje vrata.

Policija utvrđuje ko ju je udario, a Osnovno javno tužilaštvo u Užicu je obavešteno i vodi istragu.

Izgubila dah nakon udarca

Podsetimo, Jovana Petrović, se roditeljima obratila za pomoć nakon incidenta koji se dogodio prethodne noći. Oni su je odveli u bolnicu zbog teškog disanja. Jovana je nedavno napunila 18 godina.

kurir / telegraf / blic

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sanela Izvor: Kurir televizija