Slušaj vest

Ćerka čuvenog trubača Dejana Petrovića, Jovana Petrović (18) napadnuta je sinoć u Užicu. On se sad oglasio potresen i otkrio niz detalja o nemilom slučaju.

- Sad upravo izlazim iz SUP-a i vidim da se vest pojavila u medijima. Nije mi jasno zbog čega nije izašlo sve o napadaču, jutros u bolnici smo rekli o kome se radi i nema razloga da se prikriva. MMA borac M. B. bio je sa svojom ekipom i njegov rođeni brat mi je udario dete pesnicom u grkljan. Nema razloga da se prikriva, on je udario dete od osamnaest godina - rekao je prvo Dejan Petrović za "Blic".

- M. B. i ta ekipa su se noćas spustili sa Zlatibora u Užice. Jovana je bila sa tri drugarice u tom klubu i jedna je otišla kući, a ta njihova ekipa je celo veče prilazila devojkama, smarala ih i one su ostale i krenule kući, a zatim su oni krenuli za njima i napali ih da idu na "after". Na Zlatibor su hteli da ih vode, a one su rekle da imaju momke. Na šta su oni krenuli vulgarno da se izražavaju prema njima, gde je moja ćerka odbrusila bratu M. B. i on je pesnicom udario u grkljan i posle je obezbeđenje skočilo i oko tri ujutru Jovana je probudila mene i suprugu i od tad ne znam gde je levo. Nisam mrava zgazio i nisam dete tako vaspitavao da bude u takvim krugovima, a u mom gradu se to dešava mom detetu - naveo je potom Petrović.

Dejan Petrović i supruga priredili spektakularan 18. rođendan ćerki Jovani Foto: Privatna arhiva

- Ona je okej, teže guta i prošli smo sve preglede. Boli je jabučica na dodir i ima otok. Mogu da zamislim šta je moglo biti i kad se čovek udari u predelu vrata, moglo je nešto da se prekine i da čovek ostane invalid ili umre na licu mesta - zaključio je potresen Dejan.

Ćerki organizovao veliku žurku za punoletstvo

Podsetimo, Dejan je nedavno ćerki napravio gala slavlje povodom 18. rođendana.

- Spremio sam posebnu rakiju, koju sam pekao 2019. godine od šljive trnovače iz mog sela Dubokog. Tada sam zapečatio bure od 200 litara i namenio za Jovanin 18. rođendan. Sada je otvoreno i svi gosti su posluženi - rekao je Dejan.

kurir / blic

Ne propustiteStarsPRETUČENA ĆERKA DEJANA PETROVIĆA! Završila u bolnici, muškarac je pesnicama udarao u glavu: Umešana i policija
IMG-20251014-WA0001.jpg
Stars"U GLAVI MI JE BILA SAMO MOJA ĆERKA JOVANA" Ispovest muzičara Dejana Petrovića koja ledi krv u žilama: U jednom trenutku sam molio Boga...
Dejan Petrović
StarsESTRADA ZGRĆE LOVU OD PRIVATNIH BIZNISA: Hoteli, moteli i kafane, izdavanje luks vila, a on je pravi kralj nekretnina
Svetlana Ceca Ražnatoviać Viki Miljković Saša Kovačević Goran Bregović
StarsOVU PEVAČICU NIKO NIJE OČEKIVAO! Ona je specijalna gošća na slavlju kod ćerke Dejana Petrovića, evo kako ju je najavio
IMG-20251014-WA0007 copy.jpg

Pogledajte dodatni snimak:

20:41
STARS EP 599 30.05.2026. Izvor: kurir tv