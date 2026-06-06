Slušaj vest

Ćerka Dejana Petrovića, Jovana Petrović, juče je pretučena u noćnom izlasku nakon što je odbila dečka koji joj se udvarao. Ona se javnosti predstavila pre nekoliko meseci, kada je slavila punoletstvo, a na Instagramu je veoma popularna i prati je preko 20.000 ljudi.

Jovana Petrović je prava prirodna lepotica i slikama na društvenim mrežama izaziva dosta pažnje javnosti.

Ovo je ćerka Dejana Petrovića

Ovo je ćerka Dejana Petrovića Foto: Zvezdana Gligorijević

Inače, ona je pre nekoliko meseci proslavila punoletstvo, a otac joj je priredio iznenađenje.

- Veliko iznenađenje za Jovanu će biti Danica Crnogorčević. Pošto je Jovana vaspitavana i sa moje i Brankine strane i naših porodica u duhu tradicije, bila joj je želja da Danica peva. Rekao sam joj da sam je pitao i da Danica ne može, ali će Danica ipak doći. Jedva čekam da vidim Jovaninu reakciju.

"Udario mi je dete pesnicom u grkljan"

Posetimo, Dejan se oglasio i otkrio detalje napada.

1/7 Vidi galeriju Dejan Petrović i supruga priredili spektakularan 18. rođendan ćerki Jovani Foto: Privatna arhiva

- Sad upravo izlazim iz SUP-a i vidim da se vest pojavila u medijima. Nije mi jasno zbog čega nije izašlo sve o napadaču, jutros u bolnici smo rekli o kome se radi i nema razloga da se prikriva. MMA borac M. B. bio je sa svojom ekipom i njegov rođeni brat mi je udario dete pesnicom u grkljan. Nema razloga da se prikriva, on je udario dete od osamnaest godina - rekao je prvo Dejan Petrović.

- M. B. i ta ekipa su se noćas spustili sa Zlatibora u Užice. Jovana je bila sa tri drugarice u tom klubu i jedna je otišla kući, a ta njihova ekipa je celo veče prilazila devojkama, smarala ih i one su ostale i krenule kući, a zatim su oni krenuli za njima i napali ih da idu na "after". Na Zlatibor su hteli da ih vode, a one su rekle da imaju momke. Na šta su oni krenuli vulgarno da se izražavaju prema njima, gde je moja ćerka odbrusila bratu M. B. i on je pesnicom udario u grkljan i posle je obezbeđenje skočilo i oko tri ujutru Jovana je probudila mene i suprugu i od tad ne znam gde je levo. Nisam mrava zgazio i nisam dete tako vaspitavao da bude u takvim krugovima, a u mom gradu se to dešava mom detetu - naveo je potom Petrović.

kurir / blic

Pogledajte dodatni snimak: