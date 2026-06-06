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Poznati pevač Saša Kovačević oženio se dugogodišnjom izabranicom Zoranom Tasovac, sa kojom čeka dete. Mlada je zablistala u beloj venčanici, dok je Saša tokom izgovaranja sudbonosnog "da" sve vreme držao sa stomak.

Saša i Zorana nisu skidali osmeh sa lica, dok je dekoracija oko njih bila bajkovita.

Saša je, inače, nedavno rekao da su on i Zorana krili vesti o trudnoći kako bi se uverili da je sa plodom sve u redu.

- Trudili smo se da neko vreme to krijemo dok ne bude sve kako treba, ne znamo odakle je vest procurila, ali je sada apsurdno da demantujem nešto što je istina. Jako smo srećni i čekamo dan kada će nam doći mali Kovačević ili Kovačevićka - rekao je Saša.

"Voleo bih da dobijemo devojčicu"

U "Premijeri, vikend specijalu" otkrio je koji pol deteta priželjkuje:

- E, vidi, neko bi trebao da nastavi lozu Kovačević, jako mi je bitno, ali bih jako voleo da dobijem devojčicu jer sam zaljubljen u svoju Iskru i ceo taj proces sazrevanja i sve, zajedno živimo od njene druge godine i ce taj period mi je bio prelep sa ženskim detetom. Voleo bih da je devojčica, ali ako bude dečak, biću srećan.

Zorana, podsetimo, već ima ćerku Iskru, koju je dobila sa biznismenom Bogdanom Srejovićem.

1/5 Vidi galeriju Saša Kovačević u subotu na Dan zaljubljenih u velikoj dvorani Spensa! Foto: Aleksej Nešović

"Svi znaju da ja nisam Iskrin biološki otac, ali se osećam kao da jesam"

Saša je govorio i o odnosu sa Zoraninom ćerkom, ističući da uživa sa njom da provodi vreme:

- Svi znaju da ja nisam Iskrin biološki otac, ali se zaista osećam kao da jesam iako ona ima svog oca i u te stvari niko od nas nije ulazio. Ja nju zaista osećam kao svoju. Imamo prelep odnos i što se vaspitanja tiče, sve polazi iz kuće. Ključ svega je komunikacija. Iskra je preemotivna i neko sa kim zaista može da se razgovara na svaku temu.

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