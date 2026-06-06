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Pevač Saša Kovačević u tajnosti se danas oženio. On je rekao sudbonosno "da" dugogodišnjoj devojci Zorani Tasovac sa kojom očekuje bebu.

Zorana je blistala u čipkanoj elegantnoj venčanici, a ceremonija je održana u tajnosti, bez prisustva medija i brojnih javnih ličnosti.

Ko je Zorana?

Inače, Zorana iza sebe ima brak sa biznismenom Bogdanom Srejovićem sa kojim ima ćerku Iskru. Nju je Saša prihvatio kao rođeno dete, o čemu je govorio.

- Svi znaju da ja nisam Iskrin biološki otac, ali se zaista osećam kao da jesam iako ona ima svog oca i u te stvari niko od nas nije ulazio. Ja nju zaista osećam kao svoju. Imamo prelep odnos i što se vaspitanja tiče, sve polazi iz kuće. Ključ svega je komunikacija. Iskra je preemotivna i neko sa kim zaista može da se razgovara na svaku temu.

1/8 Vidi galeriju Saša Kovačević Foto: Instagram, Aleksej Nešović, Aleksej Nešović, Skymusic production, YouTube Sasa Kovacevic .TV

Podsetimo, Saša je nedavno govorio o prinovi.

- Trudili smo se da neko vreme to krijemo dok ne bude sve kako treba, ne znamo odakle je vest procurila, ali je sada apsurdno da demantujem nešto što je istina. Jako smo srećni i čekamo dan kada će nam doći mali Kovačević ili Kovačevićka - rekao je Saša, a onda je otkrio koji pol deteta priželjkuje:

- E, vidi, neko bi trebao da nastavi lozu Kovačević, jako mi je bitno, ali bih jako voleo da dobijem devojčicu jer sam zaljubljen u svoju Iskru i ceo taj proces sazrevanja i sve, zajedno živimo od njene druge godine i ce taj period mi je bio prelep sa ženskim detetom. Voleo bih da je devojčica, ali ako bude dečak, biću srećan.

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