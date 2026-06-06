Slušaj vest

Pevač Peđa Obućina često se zbog izazovnih autfita nađe na meti komentara, a sada je sve iznenadio priznanjem. On je rekao da odeću često kupuje u prodavnici za odrasle.

Peđa često nastupa u kožnim kombinacijama ili providnim majicama, o čemu je sada govorio.

– Tačno je da kupujem odeću i u se*s-šopu! Kada su kožne kombinacije u pitanju, tamo pronalazim stvari koje mi se dopadaju. Ne stidim se ničega, kupujem sve što mi padne na pamet i što mi dobro stoji, šokirao je pevač svojom brutalnom iskrenošću i dokazao da za dobar scenski izgled nema apsolutno nikakve tabue - rekao je on za "Grand".

"Kolege su me ponižavale"

Inače, Peđa nije jedini pevač koji ekscentričnim izgledom privlači pažnju. O tome je nedavno govorio i DJ Krmak koji je rekao da su ga kolege dugo ponižavale.

1/5 Vidi galeriju Muzičar je veoma obazriv kada je zdravlje u pitanju Foto: printscreen YT, Promo, Printskrin Happy TV

- Bilo je toga puno na samom početku. Govorili su da sam budala, ponižavali su me! Posle, kada su me upoznali, i kada su videli ko sam ja i da sam mnoge od njih prevazišao sve se promenilo. Neki od njih su se posle ulizivali, ali niko od njih mi se nije izvinio – rekao je Dj Krmak za Hype televiziju.

Pogledajte dodatni snimak: