PEVAČ OBOŽAVA DA KUPUJE U PRODAVNICAMA ZA ODRASLE! Sada sve priznao: Kolege su me ponižavale
Pevač Peđa Obućina često se zbog izazovnih autfita nađe na meti komentara, a sada je sve iznenadio priznanjem. On je rekao da odeću često kupuje u prodavnici za odrasle.
Peđa često nastupa u kožnim kombinacijama ili providnim majicama, o čemu je sada govorio.
– Tačno je da kupujem odeću i u se*s-šopu! Kada su kožne kombinacije u pitanju, tamo pronalazim stvari koje mi se dopadaju. Ne stidim se ničega, kupujem sve što mi padne na pamet i što mi dobro stoji, šokirao je pevač svojom brutalnom iskrenošću i dokazao da za dobar scenski izgled nema apsolutno nikakve tabue - rekao je on za "Grand".
"Kolege su me ponižavale"
Inače, Peđa nije jedini pevač koji ekscentričnim izgledom privlači pažnju. O tome je nedavno govorio i DJ Krmak koji je rekao da su ga kolege dugo ponižavale.
- Bilo je toga puno na samom početku. Govorili su da sam budala, ponižavali su me! Posle, kada su me upoznali, i kada su videli ko sam ja i da sam mnoge od njih prevazišao sve se promenilo. Neki od njih su se posle ulizivali, ali niko od njih mi se nije izvinio – rekao je Dj Krmak za Hype televiziju.
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