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Regionalna muzička zvezda, Tea Tairović, u luksuznom džipu stigla je u Pirot povodom večerašnjeg koncerta na Omladinskom stadionu.

U svom prepoznatljivom stilu, tip-top skockana od glave do pete, srpska Šakira na samom ulazu dočekana je ovacijama uz vrisak i poruke da je najvoljenija.

Dolazak Tee isptatilo je pola grada, dok je na ulicama vladao opšti kolaps pred početak spektakla.

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koncert Teee Tairovic u Pirotu Izvor: Privatna arhiva

Kapije stadiona otvorene su u 18 sati, kada je publika već počela da pristiže. Zanimljivo je da su sve generacije, od najmlađe do najstarije došle da isprate koncert i premijerno čuju pesme sa novog albuma "Dominantna", kao i stare hitove koji su obeležili njenu karijeru.

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