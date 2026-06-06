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Regionalna muzicka zvezda Tea Tairović u okviru svije turneje večeras održava koncert na Omladinskom stadionu “Svetislav Kari Pešić” u Pirotu.

Tea je u nikad glamuroznijem izdanju izašla pred pirotsku publiku, pa je tako koncert otvorila numerom “Bonita”, pesmom sa novog albuma “Dominantna”, koji je već osvojio srca mnogih širom regiona.

Tea Tairović Foto: Privatna Arhiva

Publika ju je dočekala gromoglasnim aplauzom i ovacijama, a zajedno sa njom pevali su ovu, ali i ostale numere sa ovog albuma.

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Pogledajte dodatni snimak:

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koncert Teee Tairovic u Pirotu Izvor: Privatna arhiva