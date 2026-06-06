Na Omladinskom stadionu u Pirotu, Tea Tairović je priredila nezaboravan koncert, a publika je pevala zajedno sa njom hitove sa albuma 'Dominantna'.
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PIROT NA NOGAMA: Tea Tairović zapevala pred punim stadionom, hitovi “Dominantne” se ore, publika u transu (FOTO+VIDEO)
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Regionalna muzicka zvezda Tea Tairović u okviru svije turneje večeras održava koncert na Omladinskom stadionu “Svetislav Kari Pešić” u Pirotu.
Tea je u nikad glamuroznijem izdanju izašla pred pirotsku publiku, pa je tako koncert otvorila numerom “Bonita”, pesmom sa novog albuma “Dominantna”, koji je već osvojio srca mnogih širom regiona.
Tea Tairović Foto: Privatna Arhiva
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Publika ju je dočekala gromoglasnim aplauzom i ovacijama, a zajedno sa njom pevali su ovu, ali i ostale numere sa ovog albuma.
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