Slušaj vest

Dok je izvodila svoje najveće hitove, Teu Tairović fanovi su ogrnuli pirotskim ćilimom, koji je autentični srpski ručno rađeni tepih koji predstavlja simbol ovog kraja Srbije, a našao se i kao nematerijalno kulturno nasleđe pod zaštitom Uneska.

00:45 Teu ogrnuli ćilimom Izvor: Privatna arhiva

Inače, regionalna muzicka zvezda Tea Tairović u okviru svije turneje večeras održava koncert na Omladinskom stadionu “Svetislav Kari Pešić” u Pirotu.

Tea je u nikad glamuroznijem izdanju izašla pred pirotsku publiku, pa je tako koncert otvorila numerom “Bonita”, pesmom sa novog albuma “Dominantna”, koji je već osvojio srca mnogih širom regiona.

02:03 koncert Teee Tairovic u Pirotu Izvor: Privatna arhiva