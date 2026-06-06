Stars
POSEBAN POKLON IZ PUBLIKE! Tei Tairović poklonili pirotski ćilim, kao simbol grada, usred koncerta
Slušaj vest
Dok je izvodila svoje najveće hitove, Teu Tairović fanovi su ogrnuli pirotskim ćilimom, koji je autentični srpski ručno rađeni tepih koji predstavlja simbol ovog kraja Srbije, a našao se i kao nematerijalno kulturno nasleđe pod zaštitom Uneska.
Inače, regionalna muzicka zvezda Tea Tairović u okviru svije turneje večeras održava koncert na Omladinskom stadionu “Svetislav Kari Pešić” u Pirotu.
Tea je u nikad glamuroznijem izdanju izašla pred pirotsku publiku, pa je tako koncert otvorila numerom “Bonita”, pesmom sa novog albuma “Dominantna”, koji je već osvojio srca mnogih širom regiona.
Publika ju je dočekala gromoglasnim aplauzom i ovacijama, a zajedno sa njom pevali su ovu, ali i ostale numere sa ovog albuma.
Reaguj
Komentariši