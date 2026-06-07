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Ana Nikolić, jedna od najpopularnijih pevačica sa pop scene, a godinama je spadala u najpoželjnije dame iz javnog sveta.

Poznata po burnom ljubavnom životu, sve je iznenadila kada se tajno udala za repera Stefana Đurića Rastu.

Veza Raste i Ane

Ana je nakon duže pauze od albuma "Milion dolara" želela da unese promene u svoj muzički stil, a kada je čula za lik i delo Đurića, rešila je da stupi u kontakt sa njim.

– Rekla sam bratu Marku da hoću da menjam nešto sa zvukom i da mi nađe "Ristu". Naravno, on se začudio i pitao me da li sam mislila na Rastu i tako je krenula saradnja – ispričala je svojevremeno Ana za Premijeru.

Rasta joj je radio album za koji mnogi tvrde da je najbolji u njenoj karijeri, a tada se i rodila ljubav.

– Taj album je doneo prijateljstvo, pa i ljubav. Mi smo se u početku družili, spontano se izdešavalo. U početku smo stvarno bili saradnici, ali to je jedina osoba čiji sam tekst otpevala, a da to nije Marina Tucaković – govorila je Ana svojevremeno.

Foto: Marina Lopičić, Instagram

Ljubavni par je bio izuzetno tajnovit na početku veze, te su javnost iznenadili kada su obelodanili da su izgovorili sudbonosno "da".

Tajno venčanje

Krajem jula 2016. godine pevačica Ana Nikolić i jedanaest godina mlađi reper Stefan Đurić Rasta venčali su se u opštini Voždovac i tako na najlepši način krunisali ljubav koju su mesecima upešno skrivali od medija.

Glasine da među njima postoji neka "tajna veza", koje su počele da kruže još 2015. godine, poznati muzičari pravdali su rečima da ih veže zajednička saradnja.

Uprkos svemu, javnost je ostala zatečena kada je objavljena fotografija mladenaca, nastala na stepenicama ispred opštine. Mladoženja je nosio crno odelo, belu majicu i patike, dok je mlada imala usku belu haljinu, sa izrezima ispod grudi i na butinama.

Foto: Printscreen/Instagram

Jedini modni detalj za koji se opredelila bile su bele naočare za sunce. Za pevačicino venčanje nisu znali ni njena mama ni brat, samo kumovi i nekoliko prijatelja.

Zanimljivo je da su Ana i Rasta pravo sa venčanja otišli na Hrvatsko primorje, ali ne na medeni mesec, već na zakazani nastup.

‒ Kada smo odlučili da se venčamo, samo smo poveli naše kumove i to uradili. Čak ni naši roditelji i rodbina nisu znali šta smeramo. Jedna žena iz opštine Voždovac nas je odala – slikala nas je sa prozora i tako se to oglasilo ‒ otkrili su supružnici nekoliko dana kasnije u prvoj zajedničkoj izjavi.

U julu 2017. ljubav je cvetala, a Ana Nikolić je suprugu javno poručila:

‒ Godinu dana mi je proletelo kao tren! Kao da je juče bilo. A vidi nas danas. Čekamo našu malu gospođicu krofnu. Voli te tvoja A i hvala ti za sve.

Razvod

Nažalost, ubrzo je stigla i vest o razvodu. Bivši supružnici su se trudili da ostanu u najboljim mogućim odnosima zbog ćerkice Tare, ali njihov turbulentni odnos često je bio tema medija. Javna prepucavanja, uvrede, iznošenje prljavog veša, ali i pojedine pretnje bile su samo deo onoga što se moglo videti u novinama i sajtovima govoto u čitavom regionu.

1/6 Vidi galeriju Kadrovi iz spota za pesmu "Nije mi 22" Foto: Printscreen/You Tube, Printscreen/Youtube, Pritnscreen/Youtube

Problemi nakon kraha braka

Pevačica u jednoj od mnogobrojnih svađa otišla taksijem do reperove zgrade jer joj nije odgovarao na pozive i poruke, a kako nije hteo ni da je pusti u ulaz, počela je da viče i budi komšije.

- Ana je ranije Rasti tokom svađa uništavala i grebala automobile od 100.000 evra, tako da za nju nije ništa to da ode ispred zgrade i pravi haos. Uredno je zvonila na vrata, prvo je htela da uđe tiho, a komšije je probudila muzika iz taksija pošto je vozaču tražila da pojača muziku. Počela je da lupa i doziva Stefana, ali on nije hteo ni da proviri, tek se posle pojavio - pričao je svojevremeno sagovornik i otkrio da je Đurić u jednom trenutku izašao na terasu i kratko dobacio bivšoj.

1/9 Vidi galeriju Ana i Rasta u vreme ljubavi Foto: Damir Dervišagić, Privatna Arhiva, Ana Paunković

- Rasta je te večeri samo u jednom trenutku izašao jer je stan visoko u prizemlju. Ani je tad dobacio: "Zovem policiju, ne pada mi na pamet da ovde komšiluk sluša skandale." Kratko mu je nešto odgovorila, ali se nije čulo i onda kad je videla da se svetla pale i da se stanari zgrade bude i gledaju kroz prozor, stavila je naočare i pobegla taksijem - ispričao je izvor tada.

Komšije po kraju su tada otkrile da to nije bio jedini put da je Ana pravila skandale ispred Rastinog stana, kao i da je on jedno vreme prestao svima da se javlja.

- Nije to bio prvi put da je Ana došla i vikala. To se i ranije dešavalo, ali ne ovako intenzivno. Rastu sve komšije znaju, ali su se iznenadile kad je jednog dana prestao svima da se javlja. Prođe s detetom kao furija i digne nos, pa niko nije znao šta se dešava. Posle su svi videli naslove u medijima i tako saznali da je haos između njega i Ane - pričao je izvor.

- Ko zna što se oni prepucavaju! Istina je da se nekad super slažu, a ponekad ne mogu očima da se gledaju i onda je Ani najlakše da tako piše po društvenim mrežama.

1/11 Vidi galeriju Ana Nikolić i Stefan Đurić Rasta Foto: Kurir, Damir Dervišagić, Damir Dervišagić

Teške optužbe

Ana Nikolić je nevano nakon mnogo godina progovorila o razvodu od Raste i iznela nove detalje.

- Poenta priče je da je čovek napustio mene i Taru kada ona nije imala ni 40 dana. Spakovao se i otišao. Sve mu je smetalo, zvuk plača, sve... On nije bio spreman za tu ulogu, a mene niko nije pitao, ja sam po difoltu bila spremna jer sam majka - rekla je Ana.

- Nisam ja njemu zamerila što je otišao, nego sve ukupno. Ta veza je bila turbulentna, a to je bila kap koja je prelila čašu. Šutiranje vrata, tu neki haos da mi ti praviš jer dete plače. Dvadeset četiri sata imam dadilje tu koje šetaju, ne znam kada koja ulazi, a kada izlazi i gledamo neki Netfliks, dete plače i ja skačem on kaže: "Šta skačeš, ima dadilja?".

Pronašli sreću sa drugima

Bivši supružnici su nakon kraha braka pronašli sreću sa drugim partnerima, te je Rasta već nekoliko godina u srećnoj vezi sa Marijom Budimir.

1/8 Vidi galeriju Rasta i Marija Foto: Printscreen/Instagram

Nikolićeva već neko vreme uživa u turbulentnoj vezi sa Raletom. Njihova ljubavna priča takođe je interesantna javnosti, jer su se nekoliko puta svađali i mirili.

1/5 Vidi galeriju Ana Nikolić provocira Foto: Instagram, Ana Nikolić

Rasta i problemi sa zakonom

Stefan Đurić Rasta je jednom prilikom bio uhapšen u Ohridu pred odlazak na zakazan nastup. Policija je naočigled svih reperu stavila lisice na ruke. Reper je bio, kako su mediji prenosili, uhapšen zbog posedovanja ali i konzumiranja narkotika nasred ulice.

Inače, Rasta je tada bio uhapšen na dan rođendana ćerke Tare.

Reperu to nije bio prvi put da ima probleme sa zakonom.

Foto: ATA Images Shutterstock

Rasta je bio uhapšen 2020. godine kada je policija kod njega pronašla pet grama marihuane, a potom je po nalogu tužilaštva urađen i pretres njegovog stana u kom je pronađena veća količina skanka.

On je saslušan pred Višim tužilaštvom u Beogradu nakon čega mu je tužilaštvo odredilo pritvor do 30 dana. S njim je uhapšena još jedna osoba kod koje je pronađen kokain.

Njega je policija već neko vreme pratila, a na dan kada je uhapšen navodno obavio je sumnjivi razgovor s prijateljem.

1/5 Vidi galeriju Stefan Đurić Rasta upleten u neprilike bivše žene Foto: Promo, Predrag Vučković, Instagram

"Mislio je da mu zakon ne može ništa dok god lake droge koristi u lične svrhe, pa se nije ni malo plašio. Ipak, policiji nije promaklo njegovo bezbrižno ponašanje, snimci i fotografije marihuane koje je redovno objavljivao", govorio je tada izvor.

Kada je izašao iz zatvora, određen mu je kućni pritvor u trajanju od 3 meseca. Bivša supruga Ana Nikolić bila mu je velika podrška tokom teškom perioda, a nekoliko puta je javno govorila o tome.