NIKO NIJE OČEKIVAO OVAKVO IZDANJE CVIJINE NEVESTE! Mlada iz duge venčanice uskočila u minić - pokazala tetovaže na leđima (FOTO)
Pevač Stefan Cvijović Cvijaoženio se u tajnosti svojom dugogodišnjom izabranicom Lanom. Mlada je blistala u elegantnoj venčanici - gornji deo je bio korset, a oko vrata je imala detalje od čipke, dok se nešto kasnije presvukla u mini haljinu koja je istakla njene duge noge.
Manekenka Ceca Živojinović podelila je niz detalja sa venčanja, a u par kadrova smo mogli da vidimo i tetovaže na Laninim leđima. Lana se odlučila za elegantnu i jednostavnu frizuru, te je nosila zalizanu kosu.
Čuva privatnost
Podsetimo, Cvija je nedavno otkrio zbog čega se retko pojavljuje u javnosti.
- U poslednjih 17 godina koliko se pojavljujem po događajima me niste viđali i ja se nadam da me nećete ni videti - rekao je on, a na pitanje zbog čega krije emotivnu partnerku, odgovorio je:
- Ne krijem, samo želim svoju privatnost da čuvam samo za sebe. To znači da sam zauzet. A i povukao sam se u poslednje vreme, bilo bi bolje da lovite neke druge mlade, lepe ljude. Ja sam bluzu 40 godina. Nije teško ako želiš. Kada sam bio u nekom piku svoje popularnosti. Devet godina sam krio vezu. Za devet godina veze nije izašla nijedna naša slika.